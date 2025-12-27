Dolor en la música: murió Perry Bamonte, histórico guitarrista de The Cure
La banda británica confirmó la noticia a través de su sitio oficial. Su despedida con el público argentino fue en 2023, cuando tocó en el Primavera Sound.
The Cure confirmó este viernes la muerte de su guitarrista Perry Bamonte, quien "falleció en su casa durante la Navidad tras una breve enfermedad". La banda liderada por Robert Smith recordó a su integrante como "una parte vital" de su historia.
"Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, 'Teddy' tenía un corazón cálido y (fue) una parte vital de la historia de The Cure", expresaron los demás músicos en su sitio oficial.
Bamonte, de 65 años, tuvo dos períodos separados con la banda: el primero empezó en 1990, cuando pasó al frente tras la salida del guitarrista Roger O'Donnell, y el segundo, cuando decidió reunirse con sus compañeros para la gira de Shows of a Lost World, con la que ofreció cerca de 90 presentaciones entre 2022 y 2024.
Nacido en Londres en 1960, Perry Bamonte comenzó su vínculo con The Cure en 1984 como parte del equipo técnico ("encargándose de la banda", como mencionaron sus colegas en el comunicado) y llegó a ser el técnico de Robert Smith.
Cuando O'Donnell se fue de la banda él quedó como guitarra rítmica, y además aportó su arte en bajo de seis cuerdas y teclados.
Durante su paso por la banda participó en discos fundamentales como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) y Bloodflowers (2000). En Wish, el álbum más exitoso comercialmente de The Cure, dejó su huella en canciones emblemáticas como “Friday I’m in Love”, “A Letter to Elise” y “High”.
En esa serie de shows fue que la banda británica de post punk -o gótica, o dark- volvió a la Argentina como parte del line-up de Primavera Sound, 2023, lo que le dio la oportunidad al público local de apreciarlo por última vez.
Su última actuación con The Cure tuvo lugar el 12 de noviembre de 2024 en Londres, durante uno de los shows más celebrados de la gira.
Pero para 2025 sus problemas de salud lo habían obligado a cancelar compromisos previos, incluida una gira europea con The Cure, lo que había generado preocupación entre los seguidores de la banda.
