Dolor en la música: murió Perry Bamonte, histórico guitarrista de The Cure

Durante su paso por la banda participó en discos fundamentales como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) y Bloodflowers (2000). En Wish, el álbum más exitoso comercialmente de The Cure, dejó su huella en canciones emblemáticas como “Friday I’m in Love”, “A Letter to Elise” y “High”.

En esa serie de shows fue que la banda británica de post punk -o gótica, o dark- volvió a la Argentina como parte del line-up de Primavera Sound, 2023, lo que le dio la oportunidad al público local de apreciarlo por última vez.

Su última actuación con The Cure tuvo lugar el 12 de noviembre de 2024 en Londres, durante uno de los shows más celebrados de la gira.

Pero para 2025 sus problemas de salud lo habían obligado a cancelar compromisos previos, incluida una gira europea con The Cure, lo que había generado preocupación entre los seguidores de la banda.