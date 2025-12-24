Ideal para escuchar en Nochebuena y recibir Navidad: 6 canciones navideñas
Si tenés el espíritu navideño a flor de piel, estos clásicos temas son ideales para escuchar en esta época
Llega la Navidad y si algo que no puede faltar en el ambiente es la música, por eso te traemos 6 canciones para escuchar en Nochebuena.
6 canciones navideñas para disfrutar en Nochebuena
Feliz Navidad
Un clásico tema de José Feliciano, perfecto para iniciar los éxitos emblema de estas fiestas.
Jingle Bells
De las canciones en inglés más conocidas y reconocibles en la voz de Bobby Helms.
Santa Claus Llegó a La Ciudad
Uno de los temas más recordados de Luis Miguel que nos deleitó con la canción perfecta para cantar en familia.
Rockin’ Around The Christmas Tree
Otro tema en inglés que pone a bailar a quien lo escucha; perfecto para ser escuchado con los seres queridos.
Noche de Paz
Niños cantores interpretan un famoso tema preciso para cantar en Nochebuena.
Burrito Sabanero
Una interpretación navideña para cantar con los más pequeños del hogar.
