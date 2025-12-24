Ideal para escuchar en Nochebuena y recibir Navidad: 6 canciones navideñas

De las canciones en inglés más conocidas y reconocibles en la voz de Bobby Helms.

Embed - Bobby Helms - Jingle Bell Rock (Lyrics)

Santa Claus Llegó a La Ciudad

Uno de los temas más recordados de Luis Miguel que nos deleitó con la canción perfecta para cantar en familia.

Embed - Luis Miguel - Santa Claus Llego A La Ciudad (Official Music Video)

Rockin’ Around The Christmas Tree

Otro tema en inglés que pone a bailar a quien lo escucha; perfecto para ser escuchado con los seres queridos.

Embed - Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree (Official Lyric Video)

Noche de Paz

Niños cantores interpretan un famoso tema preciso para cantar en Nochebuena.

Embed - Noche de Paz

Burrito Sabanero

Una interpretación navideña para cantar con los más pequeños del hogar.

Embed - Mi Burrito Sabanero (Original) - YouTube.wmv