Dolor en la vecindad: murió un recordado actor de El Chavo del 8
Tenía 85 años y participó en el clásico televisivo, donde interpretó personajes que quedaron en la memoria del público.
El mundo del espectáculo de México atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de Ricardo de Pascual, quien falleció este martes a los 85 años. Con una trayectoria extensa, su paso por la televisión dejó una marca especial en uno de los programas más icónicos de la región como es El Chavo del 8.
El actor formó parte del universo creado por Roberto Gómez Bolaños, donde interpretó distintos personajes. Entre ellos, se destacó como el Sr. Calvillo, el hombre que intentó comprar la vecindad, y también como el Sr. Hurtado, un ladrón que apareció en otra de las historias del recordado ciclo.
Desde las redes oficiales de Grupo Chespirito lo despidieron con un mensaje cargado de afecto: “Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, quien formó parte de las producciones de Chespirito y nos regaló personajes entrañables. Q.E.P.D”.
En el último tiempo, el artista había hablado abiertamente sobre su estado de salud. Según contó, padecía EPOC, una enfermedad que se agravó tras haber atravesado el Covid-19 y que afectó seriamente su capacidad respiratoria.
En ese contexto, también reflexionó sobre el hábito que marcó parte de su vida: “No entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”.
A pesar de las dificultades físicas, su vínculo con la actuación nunca se quebró. Incluso en los momentos más complejos, dejó en claro que el escenario era su lugar en el mundo: “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”.
Su partida deja un vacío entre quienes crecieron viendo sus participaciones y confirma, una vez más, el legado de quienes formaron parte de una época dorada de la televisión latinoamericana.
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