Dolor en la vecindad: murió un recordado actor de El Chavo del 8

A pesar de las dificultades físicas, su vínculo con la actuación nunca se quebró. Incluso en los momentos más complejos, dejó en claro que el escenario era su lugar en el mundo: “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”.

Su partida deja un vacío entre quienes crecieron viendo sus participaciones y confirma, una vez más, el legado de quienes formaron parte de una época dorada de la televisión latinoamericana.