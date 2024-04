Dolores Fonzi destrozó a Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei

Luego aseguró: “Nancy Dupláa fue la punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor, que se ganó un lugar con su talento, su trabajo y esfuerzo, pero que ahora no contempla el trabajo de otro. Lo deja medio afuera”, planteó.

“Yo no trabajaría con un actor así, como directora voy a trabajar con alguien que me es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento… no sé qué puedo hacer”, concluyó tajante la artista.

Qué dijo Dolores Fonzi sobre Guillermo Francella

Dolores Fonzi Guillermo Francella

Qué dijo Guillermo Francella

Hace unos días, Guillermo Francella hizo público su apoyo a Francella, en un contexto donde muchas celebridades se caracterizan por criticar su mandato, el actor decidió irse por otro lado y dar su punto de vista sobre la situación actual del país.

“Estoy con incertidumbre de ver cuando termina el beboteo y ver cuando empezamos a disfrutar más de estas medidas. Eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, manifestó.