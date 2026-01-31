Anunciaron la publicación de 180 mil nuevas imágenes sobre Jeffrey Epstein sin censura

Las acusaciones no parecen verificadas; funcionarios advierten que varias provienen de segunda mano. El documento señala que, en muchos casos, no se contactó a quienes hicieron las acusaciones o no se dispuso de datos de contacto.

Se dio seguimiento a algunas denuncias: una fue remitida a la oficina local del FBI en Washington para una entrevista y otra fue considerada no creíble, según el expediente.

Dos archivos que contenían ese correo específico fueron retirados temporalmente del sitio web del Departamento de Justicia (DOJ) y luego restablecidos. Un funcionario del DOJ explicó que la retirada fue por “sobrecarga”.

“El resaltado amarillo es para la parte escabrosa”, dijo un funcionario al explicar cómo se marcaron las acusaciones.

No está claro por qué los funcionarios elaboraron la lista de acusaciones relacionadas con Trump el año pasado. La sensibilidad política de la cercanía entre Trump y Epstein —con quien tuvo trato durante años, aunque Trump declaró que la relación terminó a mediados de la década de 2000— quedó en evidencia el año pasado, cuando Trump en un momento negó erróneamente haber sido informado de que su nombre aparecía en los archivos.

Trump nunca ha sido acusado por autoridades de ningún delito vinculado a Epstein y niega haber cometido ilícitos. En los documentos también figuran acusaciones contra el expresidente Bill Clinton, quien ha negado haber tenido conducta indebida relacionada con Epstein.