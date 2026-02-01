Javier Milei viaja a Mar-a-Lago: nueva cita con Donald Trump y debut en la "Junta de la Paz"
El presidente argentino se prepara para un nuevo viaje a Florida. Será el invitado de honor en la residencia del republicano.
La sintonía política entre Javier Milei y Donald Trump alcanzará un nuevo hito la próxima semana, ya que el mandatario argentino se trasladará a Palm Beach para participar de una agenda de alto nivel en la icónica residencia de Mar-a-Lago.
El eje central de la visita será la consolidación de la Argentina dentro del Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo global recientemente impulsado por Trump para intervenir en conflictos internacionales, con especial atención en la crisis de la Franja de Gaza.
Además de las reuniones bilaterales, Milei tendrá un rol protagónico en The Hispanic Prosperity Gala, organizada por Latino Wall Street. En este evento, el presidente disertará sobre su modelo económico y la libertad ante un auditorio de inversores y líderes de opinión.
La confirmación del viaje fue celebrada por el empresario Javier Negre, titular de Real America’s Voice Español, quien oficiará como host de la gala y calificó la jornada como un "día histórico" para el vínculo entre ambos países.
Este viaje marca la continuidad de una relación que Milei considera prioritaria para su gestión, buscando que el reconocimiento internacional se traduzca en un respaldo político y financiero concreto para el país.
Entre Estados Unidos y China: la paradoja económica de Javier Milei
El alineamiento político del presidente Javier Milei con la Casa Blanca encuentra un límite concreto en la relación económica entre la Argentina y China. Pese a la retórica anticomunista del gobierno nacional y al respaldo explícito a la agenda internacional de Donald Trump, los vínculos comerciales con la segunda economía del mundo no solo se mantuvieron sino que se profundizaron durante el último año.
Desde su llegada al poder, el león "anticomunista" acompañó casi sin fisuras la política exterior estadounidense: alineamiento automático con Israel en organismos internacionales, respaldo a Washington en votaciones de la ONU, anuncio del retiro argentino de la Organización Mundial de la Salud, aval a la ofensiva contra Venezuela y participación en el denominado Consejo de la Paz.
Sin embargo, uno de los principales objetivos geopolíticos de Trump es reducir la influencia china en la Argentina, algo, que en estos mometos, aparece como un punto imposible de cumplir, según detalla el periodista Sebastián Cazón en Página 12.
