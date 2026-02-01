Javier Milei viaja a Mar-a-Lago: nueva cita con Donald Trump y debut en la "Junta de la Paz"

Entre Estados Unidos y China: la paradoja económica de Javier Milei

El alineamiento político del presidente Javier Milei con la Casa Blanca encuentra un límite concreto en la relación económica entre la Argentina y China. Pese a la retórica anticomunista del gobierno nacional y al respaldo explícito a la agenda internacional de Donald Trump, los vínculos comerciales con la segunda economía del mundo no solo se mantuvieron sino que se profundizaron durante el último año.

Desde su llegada al poder, el león "anticomunista" acompañó casi sin fisuras la política exterior estadounidense: alineamiento automático con Israel en organismos internacionales, respaldo a Washington en votaciones de la ONU, anuncio del retiro argentino de la Organización Mundial de la Salud, aval a la ofensiva contra Venezuela y participación en el denominado Consejo de la Paz.

Sin embargo, uno de los principales objetivos geopolíticos de Trump es reducir la influencia china en la Argentina, algo, que en estos mometos, aparece como un punto imposible de cumplir, según detalla el periodista Sebastián Cazón en Página 12.