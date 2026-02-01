Redadas migratorias y tensión social en Mineápolis

Luis asiste a clases virtuales y pasa horas jugando videojuegos, una distracción que le ayuda a evadirse de la realidad que viven. "Está literalmente tan cerca, pero tan lejos", dice sobre el restaurante de comida rápida de la cuadra, un lugar que solo puede ver desde la ventana.

Por su parte, Carlos, de 43 años, trabaja normalmente instalando encimeras de granito, y la familia solía ganar alrededor de 6.000 dólares al mes combinando ese ingreso con trabajos eventuales de Ana. Sin embargo, desde diciembre no tienen ingresos y debieron pedir prestado para pagar el alquiler.

Aunque cuentan con permiso de trabajo, ese documento ya no los protege del arresto y la deportación: "Nos sentimos como si Trump nos hubiera hecho un fraude", afirmó el padre de familia.

La intensificación de las redadas en Mineápolis se produce en un marco de creciente resistencia local, autoridades y comunidades protagonizaron masivas protestas pidiendo justicia por las víctimas, criticando los operativos por violencia excesiva y buscando frenar la presencia de ICE en áreas que históricamente se consideran de refugio para inmigrantes.