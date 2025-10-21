Dónde ver la nueva comedia de la China Suárez que ya está disponible
La actriz protagoniza "Parking", una nueva comedia que ya se encuentra disponible y en la que comparte pantalla con Marc Clotet. Los detalles.
Eugenia la China Suárez se encuentra en un gran momento profesional pese a los escándalos personales que involucran sus relaciones sentimentales. Esto es porque recientemente la actriz estrenó "Parking", una nueva comedia de acción que marca su debut como coestrella del artista español reconocido a nivel mundial, Marc Clotet. Además ya se encuentra entre las producciones más vistas a nivel mundial de la plataforma donde fue lanzada.
De qué se trata "Parking", la nueva película de la China Suárez que ya está disponible
La trama se centra en Mateo (interpretado por Clotet), un delincuente que cumple arresto domiciliario y planea su gran escape aprovechando su primer día de trabajo en un parking ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, su plan de huida se ve interrumpido cuando la monotonía del lugar se quiebra por completo.
El caos comienza cuando Lara (interpretada por Suárez), una enigmática mujer, llega y paga por una estadía nocturna justo antes del cierre. Minutos después, un hombre armado irrumpe en la locación y escapa por los pisos superiores del estacionamiento.
Lo que sigue es una frenética carrera contrarreloj: Mateo y Lara se convierten en testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligarán a escapar a través de rampas, escaleras y niveles. Unidos por la adversidad, la pareja lucha contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto en el que se ha transformado el parking.
Dónde ver Parking, la nueva película de la China Suárez
La comedia se encuentra disponible en Disney+
El elenco de Parking
La película cuenta con un elenco destacado que completa el reparto, incluyendo a figuras como Juan Leyrado, Rafael Spregelburd, Ignacio Toselli, Diego De Paula, Cristina Invernizzi, Carlos Rompani, Rodolfo Lamboglia, Horacio Camandule y Gabriel Villanueva.
