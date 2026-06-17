Dos amigos de Gaspi partieron a Brasil para repatriar los restos del querido youtuber

En paralelo a los desgarradores operativos de contención a los allegados de las víctimas, los despachos judiciales de Brasil apuran el paso para intentar arrojar luz sobre las causales directas que desencadenaron la colisión en el aire. Las autoridades de la policía brasileña abrieron una línea de investigación penal con el propósito firme de corroborar si existió algún tipo de desobediencia o incumplimiento flagrante respecto de los planes de vuelo que habían sido presentados de forma reglamentaria por los pilotos de ambas unidades de transporte helicóptero.

Al mismo tiempo, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) del país vecino comunicó de manera pública el inicio de un expediente de auditoría técnica e investigación profunda que buscará determinar con precisión científica cuáles fueron las fallas estructurales o humanas detrás del impacto. Los peritajes sobre los restos de las máquinas resultarán cruciales para desentrañar las responsabilidades de una tragedia que enlutó a la comunidad digital del continente.