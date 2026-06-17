Dos amigos de Gaspi partieron a Brasil para repatriar los restos del querido youtuber
La muerte del youtuber generó conmoción en el país, pero en especial a sus padres quienes siguen en shock y no pudieron viajar para repatriarlo.
El proceso legal y administrativo en torno a las derivaciones del trágico siniestro aéreo ocurrido en territorio carioca sumó un capítulo determinante en las últimas horas. Los restos del creador de contenidos digitales Gastón Prim Díaz, mundialmente reconocido por sus seguidores bajo el seudónimo de Gaspi, fueron formalmente entregados este último martes por las autoridades correspondientes del Instituto Médico Legal, obteniendo de esta manera la autorización de salida indispensable para dar comienzo a los operativos de repatriación hacia su tierra natal.
El joven influencer representó una de las seis pérdidas humanas que arrojó como saldo el violento choque de aeronaves suscitado en la localidad de Río de Janeiro. Conviene repasar que en ese mismo incidente también perdieron la vida de forma instantánea el realizador audiovisual de nuestro país Lucas Vignale y el consagrado vocalista norteamericano Oliver Tree, sumiendo a las plataformas de entretenimiento en un estado de profunda conmoción colectiva.
De acuerdo con las precisiones periodísticas publicadas por el reconocido portal de noticias brasileño G1, una comitiva integrada por dos allegados íntimos del youtuber resolvió trasladarse hacia el vecino país con el objeto de ponerse al hombro la realización de las diversas gestiones institucionales requeridas para concretar el traslado del féretro. Esta determinación se adoptó en virtud de que el círculo familiar directo del comediante no se encontraba con la entereza anímica ni las fuerzas físicas indispensables para afrontar semejante nivel de burocracia en un contexto de extremo dolor.
Por otra parte, los restos del director de cine y videoclips Lucas Vignale habían completado sus correspondientes peritajes forenses con anterioridad, lo que posibilitó que las dependencias sanitarias del estado brasileño efectuaran la entrega formal del cuerpo a sus familiares directos durante la jornada del lunes, permitiendo el inicio de sus respectivas ceremonias de despedida.
En paralelo a los desgarradores operativos de contención a los allegados de las víctimas, los despachos judiciales de Brasil apuran el paso para intentar arrojar luz sobre las causales directas que desencadenaron la colisión en el aire. Las autoridades de la policía brasileña abrieron una línea de investigación penal con el propósito firme de corroborar si existió algún tipo de desobediencia o incumplimiento flagrante respecto de los planes de vuelo que habían sido presentados de forma reglamentaria por los pilotos de ambas unidades de transporte helicóptero.
Al mismo tiempo, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) del país vecino comunicó de manera pública el inicio de un expediente de auditoría técnica e investigación profunda que buscará determinar con precisión científica cuáles fueron las fallas estructurales o humanas detrás del impacto. Los peritajes sobre los restos de las máquinas resultarán cruciales para desentrañar las responsabilidades de una tragedia que enlutó a la comunidad digital del continente.
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