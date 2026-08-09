Natalia Oreiro recordó cuando un hombre le aseguró que era su padre biológico

"Mi papá viajaba por distintos departamentos de Uruguay vendiendo y se enteró por el programa de Chiche Gelblung", recordó Oreiro.

Y agregó: "Ellos eran uruguayos y decían que su hijo había nacido muerto, pero estaban convencidos que era yo". Por ese motivo, tuvieron que realizar nuevos estudios para confirmar el resultado.

"Fue doloroso para mi familia, yo crecí de golpe. Ellos comprendieron por qué no se los había contado", recordó Natalia Oreiro sobre aquel episodio que atravesó durante su adolescencia.

Moria Casán contó su secreto para cuidarse la piel, Mirtha y Oreiro estallaron: "Esperma de salmón"

La velada en la mesa de Mirtha Legrand siempre depara momentos inolvidables, pero lo ocurrido anoche superó todas las expectativas. Entre copas y platos exquisitos, la conversación derivó hacia los rituales de belleza, y fue entonces cuando Moria Casán, fiel a su estilo audaz, soltó una bomba que dejó a todos boquiabiertos.

Todo comenzó cuando Mirtha Legrand, observando a su invitada con admiración, lanzó un cumplido que desencadenaría la revelación más insólita de la noche: "Estoy mirando tu piel, Moria, qué piel que tenés" , dijo la conductora, señalando el rostro luminoso de La One.

Lejos de quedarse en un simple agradecimiento, Moria aprovechó el piropo para deslizar su secreto mejor guardado. Con su característica chispa y sin tapujos, respondió:

—"¿Viste, mi amor? Me estoy poniendo ESPERMA DE SALMÓN" , lanzó con total naturalidad, como si hablara de una crema hidratante cualquiera.

-Estoy mirando tu piel Moria, que piel que tenés

+Viste mi amor? me estoy poniendo ESPERMA DE SALMÓN



JJAJAJAJA Moria siempre tan exótica, por algo es LA ONE pic.twitter.com/UcPo9k1Npg — (@Pampa139) August 9, 2026

El impacto fue inmediato. Natalia Oreiro, que compartía la mesa, abrió los ojos con incredulidad y soltó una carcajada que rápidamente se contagió al resto de los comensales. Mirtha, por su parte, entre risas y gestos de asombro, no podía creer lo que acababa de escuchar. La mesa entera estalló en un revuelo de exclamaciones y preguntas.

Pero Moria, lejos de amilanarse, profundizó en su explicación. Aseguró que el tratamiento se aplica mediante una pequeña cánula y que los resultados son tan sorprendentes que hasta su escote luce rejuvenecido. "Te plancha la piel, es fantástico", afirmó, mientras los demás intentaban procesar la información entre risas nerviosas.

La confesión, que ya había generado polémica días atrás en su propio programa matutino, ahora se convertía en el tema central de la noche. Mirtha, aún entre risas, no podía ocultar su fascinación por la osadía de su invitada, mientras Oreiro bromeaba con que quizás tendría que probarlo.

"Pónganse esperma de salmón si pueden, porque es lo más" , sentenció Moria, cerrando el debate con su inconfundible estilo. Y agregó, mirando a Mirtha: "Hasta vos me lo halagaste el otro día, todo el mundo me dice que tengo un escote espectacular".

Lo que prometía ser una cena distendida terminó convertida en un momento de culto para la televisión, con Moria Casán demostrando una vez más que, cuando se trata de belleza, no hay límites ni filtros. El video ya circula por todas las redes sociales y promete ser el tema de conversación de la semana.