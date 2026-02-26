Quién hizo la primera espontánea en Gran Hermano Generación Dorada
En una gala de nominación, uno de los jugadores ya usó una de las herramientas y le puso picante a la noche.
La tensión estratégica empezó a tomar forma dentro de Gran Hermano Generación Dorada luego de que se realizara la primera jugada fuerte de la temporada: la espontánea. La protagonista fue Carmiña, la participante paraguaya que decidió adelantarse al resto de la casa y mover el tablero antes de que se consoliden alianzas definitivas.
En una edición donde todavía todos intentan conocerse y medir fuerzas, la jugada sorprendió tanto a los jugadores como al público. Carmiña aprovechó el momento justo para ingresar al confesionario y utilizar uno de los recursos más poderosos del juego, marcando así el inicio real de las estrategias y dejando en claro que llegó dispuesta a jugar sin especulaciones.
Sin dudas, esta decisión causó un gran revuelo en el afuera, ya que muchos comenzaron a especular con su estrategia de juego y quiénes serán parte de su grupo de ahora en adelante.
A quién nominó Carmiña con su espontánea en Gran Hermano
La participante fue la primera en inaugurar esta herramienta picante dentro del juego y durante la gala de nominación de este miércoles se supo a quién le dio sus votos.
Los primeros 3 votos fueron para Brian. "Esto es una competencia y hay que ir por los más fuertes, líderes. Me parece que no hay que votar a los que son faciles de sacar sino a los difíciles ", explicó.
En cuanto a los 2 votos restantes fueron para Emanuel. "Conoce el juego. Me cae muy bien, también me parece líder y hay que probarlo ", cerró.
Con esta decisión, la jugadora paraguaya se posicionó rápidamente como una competidora activa y estratégica, inaugurando oficialmente la etapa más intensa del reality.
Cabe recordar, que la casa vive momentos de tensión, ya que Daniela de Lucía tuvo que abandonar por el fallecimiento de su padre, mientras que Divina Gloria se encuentra internada por problemas de salud.
