Quién hizo la primera espontánea en Gran Hermano Generación Dorada

En cuanto a los 2 votos restantes fueron para Emanuel. "Conoce el juego. Me cae muy bien, también me parece líder y hay que probarlo ", cerró.

Con esta decisión, la jugadora paraguaya se posicionó rápidamente como una competidora activa y estratégica, inaugurando oficialmente la etapa más intensa del reality.

Cabe recordar, que la casa vive momentos de tensión, ya que Daniela de Lucía tuvo que abandonar por el fallecimiento de su padre, mientras que Divina Gloria se encuentra internada por problemas de salud.