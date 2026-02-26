Gran Hermano dio el parte médico de Divina Gloria: qué dice
La participante tuvo que salir de la casa y ser hospitalizada por un problema de hipertensión y Santiago del Moro actualizó su estado de salud.
La gala de este miércoles de Gran Hermano Generación Dorada estuvo marcada por la preocupación luego de que Divina Gloria debiera abandonar momentáneamente la casa por cuestiones de salud. Ante la incertidumbre de los jugadores y del público, Santiago del Moro brindó detalles sobre lo ocurrido y llevó tranquilidad respecto a su estado.
El conductor explicó que la decisión fue tomada por recomendación médica tras detectarse un inconveniente físico que requería controles más exhaustivos. “A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios, de chequeos, en una clínica cercana”, informó del Moro frente a los participantes.
Además, aclaró cómo continuará la situación de la artista dentro del reality mientras avanza su evaluación médica. “Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación, porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y la firma del médico, no va a regresar a la competencia”, agregó.
Por el momento, la continuidad de Divina Gloria en el juego dependerá exclusivamente de la evolución de su cuadro y del alta médica correspondiente, mientras dentro de la casa sus compañeros permanecen atentos a cualquier novedad sobre su regreso.
Preocupación en Gran Hermano: Divina Gloria tuvo que salir de la casa para ser internada
El conductor Santiago del Moro sacudió las redes sociales este miércoles con un comunicado urgente respecto a la salud de Divina Gloria, una de las figuras más emblemáticas que ingresó recientemente a Gran Hermano Generación Dorada.
La actriz y referente de los 80, quien había hecho su entrada triunfal apenas el martes, debió abandonar la casa de forma momentánea para recibir asistencia médica especializada.
A través de sus historias de Instagram, Del Moro llevó tranquilidad a los seguidores del reality explicando que la decisión fue tomada por el equipo médico que monitorea a los participantes las 24 horas.
"Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores", detalló el conductor. El objetivo es evaluar su estado de salud de manera exhaustiva para determinar si puede continuar en la competencia.
Respecto a la continuidad del juego, la producción fue tajante: se aplicará el protocolo de aislamiento que ya se ha utilizado en ediciones anteriores (como sucedió con Furia o en su momento con Diego Maradona).
Esto significa que la actriz será trasladada con auriculares y antifaz para evitar cualquier contacto con el exterior que pueda contaminar su visión del juego. En este febrero de 2026, la incertidumbre reina en la casa mientras sus compañeros esperan noticias sobre la salud de la "divina" del grupo.
