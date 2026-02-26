Gran Hermano dio el parte médico de Divina Gloria: qué dice

La actriz y referente de los 80, quien había hecho su entrada triunfal apenas el martes, debió abandonar la casa de forma momentánea para recibir asistencia médica especializada.

A través de sus historias de Instagram, Del Moro llevó tranquilidad a los seguidores del reality explicando que la decisión fue tomada por el equipo médico que monitorea a los participantes las 24 horas.

"Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores", detalló el conductor. El objetivo es evaluar su estado de salud de manera exhaustiva para determinar si puede continuar en la competencia.

Respecto a la continuidad del juego, la producción fue tajante: se aplicará el protocolo de aislamiento que ya se ha utilizado en ediciones anteriores (como sucedió con Furia o en su momento con Diego Maradona).

Esto significa que la actriz será trasladada con auriculares y antifaz para evitar cualquier contacto con el exterior que pueda contaminar su visión del juego. En este febrero de 2026, la incertidumbre reina en la casa mientras sus compañeros esperan noticias sobre la salud de la "divina" del grupo.