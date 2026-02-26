Gran Hermano Generación: la guía definitiva para votar a tu favorito del reality y ganar millones

SMS: Enviá la palabra GH al 9009 a través de un mensaje de texto.

Sitio Web: Ingresá al portal oficial GHglobal.ar y seguí los pasos indicados en pantalla.

Código QR: Escaneá con la cámara de tu celular el código que sale en Telefe o este que comparte minutouno.com

image

Aclaración legal: La promoción de Telinfor es sin obligación de compra y el servicio es válido en la República Argentina desde el 23 de febrero de 2026 hasta el 31 de agosto de 2026. El valor máximo del mensaje (SMS) es de hasta $378,8 final. Las tarifas, bases y condiciones se encuentran detalladas en la web oficial de votación.