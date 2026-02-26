Gran Hermano Generación: la guía definitiva para votar a tu favorito del reality y ganar millones
Se habilitó la placa oficial en Gran Hermano y el público ya puede elegir quién sigue en la casa. Conocé los medios de votación y ganá diez millones de pesos.
La tensión crece fuertemente en la casa más famosa del país y la nueva placa de nominados ya está definida por completo. Por eso, los fanáticos del reality Gran Hermano Generación Dorada y su apasionante definición tienen el poder absoluto para decidir el futuro de los hermanitos y ganar importantes premios monetarios.
Quiénes son los nominados de Gran Hermano
En esta oportunidad, la consigna de la producción es muy clara: ¿Quién querés que continúe en la casa? Esto significa que, a diferencia de otras galas de eliminación, el voto es netamente positivo. Los televidentes deberán elegir a su participante favorito para apoyarlo entre los siguientes jugadores:
-
Carmina
-
Emanuel
-
Manu
-
Brian
-
Lucero
-
Pincoya
-
Sol
-
Zilli
Cómo votar en el reality y llevarte el premio mayor
Para participar de esta definición clave, existen múltiples vías habilitadas que facilitan el proceso de elección para la audiencia. Además, todos los seguidores que emitan su voto ingresan automáticamente al gran sorteo para ganar $10.000.000.

Las opciones oficiales para dejar tu apoyo son:
-
SMS: Enviá la palabra GH al 9009 a través de un mensaje de texto.
Sitio Web: Ingresá al portal oficial GHglobal.ar y seguí los pasos indicados en pantalla.
Código QR: Escaneá con la cámara de tu celular el código que sale en Telefe o este que comparte minutouno.com
Aclaración legal: La promoción de Telinfor es sin obligación de compra y el servicio es válido en la República Argentina desde el 23 de febrero de 2026 hasta el 31 de agosto de 2026. El valor máximo del mensaje (SMS) es de hasta $378,8 final. Las tarifas, bases y condiciones se encuentran detalladas en la web oficial de votación.
