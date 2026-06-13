Roberto García Moritán se resiste a aceptar que fue infiel: qué dijo ahora sobre su ruptura con Pampita

Al ser consultado por la "fama de infiel" que cosechó tras engañar a Pampita, el empresario soltó: "Yo creo que no es justa, primero porque yo no siento haber sido el motivo por el cual nosotros nos separamos y, segundo, nadie debería tener hoy por hoy ese lugar de arrogancia de estar tirando piedras cuando desconoce la interna de cada pareja, me parece que es injusto pero bueno, si me toca bancármela... me comí cada mote este tiempo, me importa muy poco", dijo.