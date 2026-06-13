Roberto García Moritán se resiste a aceptar que fue infiel: qué dijo ahora sobre su ruptura con Pampita
Moritán aseguró que su infidelidad "no fue el motivo" por el cual él y la modelo se separaron, aunque Pampita ha dicho lo contrario varias veces.
Sin duda, una de las separaciones más inesperadas y escandalosas en el medio artístico fue la de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán. Tras vivir dolorosas circunstancias en su vida, la modelo había vuelto a darse una oportunidad con el amor de la mano del exfuncionario porteño, unión de la que nació Anita.
Pero una infidelidad del empresario terminó por romper con la ilusión de la también conductora. Por eso, el 20 de septiembre de 2024 llegó el punto final para la pareja y Pampita jamás quiso volver a reconciliarse, alegando que, a partir de lo sucedido, algo se había roto entre ellos y no tenía arreglo.
Roberto García Moritán se resiste a aceptar que fue infiel: qué dijo ahora
En una reciente entrevista para el medio Paparazzi, el exfuncionario señaló: "A mí me gusta la vida de pareja, me gusta la vida de familia. Lo que sí no descarto para nada, y me gustaría que fuera en un tiempo razonable, es volver a estar con alguien de pensar un proyecto", confesó.
Tras asegurar que en este momento está soltero, indicó: "Me gusta me gusta que alguien esté pensando en mí, pero por sobre todo me gusta estar atento a alguien".
Al ser consultado por la "fama de infiel" que cosechó tras engañar a Pampita, el empresario soltó: "Yo creo que no es justa, primero porque yo no siento haber sido el motivo por el cual nosotros nos separamos y, segundo, nadie debería tener hoy por hoy ese lugar de arrogancia de estar tirando piedras cuando desconoce la interna de cada pareja, me parece que es injusto pero bueno, si me toca bancármela... me comí cada mote este tiempo, me importa muy poco", dijo.
De esta manera, Moritán contradijo a las numerosas veces en que la modelo manifestó que la ruptura fue expresamente por sus infidelidades.
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