Bronca en redes sociales: el gesto de Manuel Ibero que los fanáticos de Gran Hermano no dejaron pasar
El joven, que cuenta con un importante respaldo del público, quedó bajo la lupa tras una cuestionable actitud hacia Tamara Paganini. Mirá.
Una situación ocurrida dentro de Gran Hermano Generación Dorada volvió a generar repercusión en redes sociales y tuvo como protagonista a Manuel Ibero, uno de los jugadores con mayor apoyo por parte del público. El video que comenzó a circular en las últimas horas despertó una fuerte discusión y lo dejó muy mal parado.
A lo largo de la competencia, Manuel logró consolidarse como una de las figuras más populares de la edición e incluso muchos seguidores del programa lo señalan como uno de los principales candidatos a quedarse con el título. Sin embargo, una secuencia difundida recientemente provocó una ola de comentarios negativos.
Todo ocurrió durante una discusión que mantenía Tamara Paganini con otra participante. Mientras la escena se desarrollaba, las cámaras captaron a Manuel en segundo plano realizando un gesto facial que varios usuarios interpretaron como una burla hacia un tic que presenta la histórica jugadora de la edición 2001.
La grabación se viralizó rápidamente y generó múltiples reacciones en las plataformas digitales. Entre los mensajes más compartidos apareció uno que cuestionó con dureza la actitud del concursante. "Cuando decimos que Manuel está forzando un personaje es justamente por actitudes como esta. El burlarte de una compañera que tiene un tic me parece que ni siquiera es parte del juego, ya eso te define lo que sos", escribió un usuario junto al video.
Gran Hermano: las encuestas ya muestran una tendencia para la próxima gala de eliminación
Mientras tanto, la expectativa también crece por la próxima gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, que se llevará a cabo este lunes 15 de junio. Como suele ocurrir antes de cada definición, comenzaron a difundirse distintas encuestas que intentan anticipar el resultado de la votación del público.
Uno de los relevamientos más comentados fue el realizado por Federico Bongiorno en sus redes sociales. Aunque este tipo de sondeos no tienen carácter oficial, en anteriores oportunidades reflejaron tendencias similares a las que luego se vieron en las galas.
De acuerdo con los datos compartidos, Franco Zunino es quien aparece con mayores posibilidades de abandonar la competencia. En una encuesta que reunió 6.202 votos, obtuvo el 55,6% de los sufragios negativos. Detrás se ubicó Leandro Nigro con el 42,7%, mientras que Yisela "Yipio" Pintos alcanzó el 20,3%.
La lista continúa con Steffany "Campanita" Pereira, que registró el 16,9%; Luana Fernández, con el 8,6%; y Alejandra Majluf, con el 7,7%. Si la tendencia se mantiene hasta el cierre de la votación, Franco sería el participante más comprometido de cara a la próxima eliminación.
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