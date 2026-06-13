Bronca en redes sociales: el gesto de Manuel Ibero que los fanáticos de Gran Hermano no dejaron pasar

Gran Hermano: las encuestas ya muestran una tendencia para la próxima gala de eliminación

Mientras tanto, la expectativa también crece por la próxima gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, que se llevará a cabo este lunes 15 de junio. Como suele ocurrir antes de cada definición, comenzaron a difundirse distintas encuestas que intentan anticipar el resultado de la votación del público.

Uno de los relevamientos más comentados fue el realizado por Federico Bongiorno en sus redes sociales. Aunque este tipo de sondeos no tienen carácter oficial, en anteriores oportunidades reflejaron tendencias similares a las que luego se vieron en las galas.

De acuerdo con los datos compartidos, Franco Zunino es quien aparece con mayores posibilidades de abandonar la competencia. En una encuesta que reunió 6.202 votos, obtuvo el 55,6% de los sufragios negativos. Detrás se ubicó Leandro Nigro con el 42,7%, mientras que Yisela "Yipio" Pintos alcanzó el 20,3%.

zunino gran hermano

La lista continúa con Steffany "Campanita" Pereira, que registró el 16,9%; Luana Fernández, con el 8,6%; y Alejandra Majluf, con el 7,7%. Si la tendencia se mantiene hasta el cierre de la votación, Franco sería el participante más comprometido de cara a la próxima eliminación.

Encuesta de Fefe Bongiorno