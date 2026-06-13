Se filtró la crisis de pareja entre una famosa e influencer con su marido

Cómo se conocieron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

La protagonista de esta historia es Cande Ruggeri, quien reveló detalles sobre una discusión que tuvo con su marido, Nicolás Maccari. La modelo contó que le pidió que dejara de seguir en Instagram a mujeres con las que había tenido vínculos antes de comenzar su relación.

Más allá de la polémica, la historia de amor entre ambos comenzó gracias a una persona cercana que decidió presentarlos. En aquel momento, Ruggeri no estaba enfocada en formar una pareja, pero el encuentro terminó cambiando sus planes.

Con el paso del tiempo, la relación fue creciendo y ambos lograron construir un vínculo más sólido. La influencer aseguró en distintas oportunidades que encontró en Nicolás un gran compañero y destacó algunos pequeños gestos que hicieron que la conexión avanzara rápidamente.

Uno de los momentos que marcó el inicio de la relación fue un regalo que él le llevó luego de un viaje, algo simple pero que para ella tuvo un significado especial y fortaleció el vínculo.

Actualmente, la pareja formó una familia junto a su hija Vita y decidió dar un paso más al casarse. Sin embargo, la reciente confesión dejó en evidencia que incluso las parejas más consolidadas atraviesan conversaciones, diferencias y acuerdos sobre temas cotidianos como las redes sociales.