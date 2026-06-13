Se filtró la crisis de pareja entre una famosa e influencer con su marido
La confesión no tardó en generar repercusión debido a la polémica decisión que tomó y al debate que abrió sobre los límites dentro de una relación.
Una reconocida figura del mundo del espectáculo sorprendió a todos al revelar una particular situación que atravesó con su pareja. La confesión no tardó en generar repercusión debido a la polémica decisión que tomó y al debate que abrió sobre los límites dentro de una relación.
La influencer contó públicamente cuál fue la condición que le impuso a su marido respecto al uso de las redes sociales. Sus declaraciones despertaron opiniones divididas entre quienes consideraron válida su postura y quienes cuestionaron este tipo de acuerdos entre parejas.
Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas en un programa de streaming, donde la famosa fue consultada sobre cuál había sido uno de los conflictos más llamativos que había tenido con su esposo. Su respuesta generó sorpresa entre los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes.
La situación tuvo que ver con una exigencia relacionada a Instagram y las personas que formaron parte del pasado sentimental de su pareja. Según explicó, le pidió eliminar ciertos contactos porque consideraba que era necesario para la nueva etapa que estaban construyendo juntos.
El debate creció aún más cuando le preguntaron si ella había tomado la misma decisión en sentido contrario. La respuesta volvió a dividir opiniones, ya que defendió que cada pareja tiene sus propios acuerdos y que no siempre las reglas funcionan de la misma manera para ambos.
Cómo se conocieron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
La protagonista de esta historia es Cande Ruggeri, quien reveló detalles sobre una discusión que tuvo con su marido, Nicolás Maccari. La modelo contó que le pidió que dejara de seguir en Instagram a mujeres con las que había tenido vínculos antes de comenzar su relación.
Más allá de la polémica, la historia de amor entre ambos comenzó gracias a una persona cercana que decidió presentarlos. En aquel momento, Ruggeri no estaba enfocada en formar una pareja, pero el encuentro terminó cambiando sus planes.
Con el paso del tiempo, la relación fue creciendo y ambos lograron construir un vínculo más sólido. La influencer aseguró en distintas oportunidades que encontró en Nicolás un gran compañero y destacó algunos pequeños gestos que hicieron que la conexión avanzara rápidamente.
Uno de los momentos que marcó el inicio de la relación fue un regalo que él le llevó luego de un viaje, algo simple pero que para ella tuvo un significado especial y fortaleció el vínculo.
Actualmente, la pareja formó una familia junto a su hija Vita y decidió dar un paso más al casarse. Sin embargo, la reciente confesión dejó en evidencia que incluso las parejas más consolidadas atraviesan conversaciones, diferencias y acuerdos sobre temas cotidianos como las redes sociales.
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