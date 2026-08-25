Duki reveló por qué se alejó de las redes sociales: "Termina siendo dañino..."

El artista también recordó cómo era su dinámica cuando utilizaba las plataformas de manera mucho más frecuente y reconoció que terminó sintiéndose atrapado en una lógica de publicación constante.

“El ambiente te empieza a contagiar de eso y vos estás todo el día subiendo historias, manijeando a la gente, les cuento que mañana sale un tema, pla, pla, pla”, describió. A partir de ese cambio de perspectiva, el cantante decidió reducir considerablemente su exposición digital y priorizar otras actividades de su vida cotidiana.

Así es la rutina de Duki lejos de las redes

Durante la entrevista, Duki también contó cómo organiza actualmente sus días. Según explicó, suele levantarse alrededor de las 11 de la mañana, toma café y después va al gimnasio.

A partir de las 14 o 15 horas comienza con reuniones, sesiones de estudio y distintas actividades relacionadas con su carrera musical. Por la tarde intenta reservar un momento para hacer deporte, principalmente fútbol o básquet.

Por la noche, comparte tiempo con Emilia Mernes. Ambos cenan juntos y suelen mirar alguna serie antes de irse a dormir. Cuando la cantante se acuesta, Duki aprovecha para conectarse con sus amigos y pasar un rato con ellos antes de terminar su día, cerca de las cuatro de la madrugada.

Así, el artista encontró una rutina alejada de la exposición permanente que alguna vez tuvieron sus redes sociales y que, según reconoció, hoy prefiere mantener en un segundo plano.