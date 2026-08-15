Duki inauguró Clutch, su nuevo espacio dedicado al básquet

El sueño de sentirse profesional

Clutch fue concebido como un punto de encuentro para quienes disfrutan del básquet, tanto aficionados como jugadores con experiencia. El espacio cuenta con una cancha principal de medidas oficiales y parqué de nivel profesional, además de una cancha destinada al formato 3x3 y dos pantallas.

Uno de los elementos centrales del lugar fue un mural dedicado a la Generación Dorada, en homenaje al seleccionado argentino que marcó una época y dejó una huella histórica en el básquet mundial.

La propuesta buscó combinar infraestructura deportiva de alto rendimiento con tecnología y distintos elementos vinculados a la historia del básquet argentino, con el objetivo de acercar la experiencia del deporte profesional a toda la comunidad.

Sobre el espíritu detrás del proyecto, Duki explicó: "Quisimos hacerla lo más profesional posible, para que cualquier persona que alguna vez soñó con sentirse profesional tenga esa oportunidad".

Con la inauguración de Clutch, el artista dio así un nuevo paso en proyectos que trascienden su carrera musical y que estuvieron vinculados a una de sus grandes pasiones. El espacio se presentó como una propuesta pensada para que el básquet pudiera ser disfrutado tanto por quienes lo practican profesionalmente como por quienes simplemente encuentran en la cancha un lugar de encuentro.