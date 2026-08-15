Duki inauguró Clutch, su nuevo espacio dedicado al básquet
La inauguración reunió a figuras de la Generación Dorada, artistas, streamers e invitados especiales, con una jornada que combinó deporte, entretenimiento y transmisión en vivo.
Duki inauguró este viernes Clutch, un nuevo espacio dedicado al básquet que abrió sus puertas en Vicente López con una propuesta que buscó reunir a fanáticos del deporte de todos los niveles. La jornada combinó partidos, competencias, música, streaming y la presencia de reconocidas figuras del básquet argentino.
El encuentro contó además con el acompañamiento de NBA Latam, que realizó un pre-game show transmitido en vivo a través de su canal de YouTube. La propuesta incluyó juegos, actividades y contenidos especiales, y marcó la primera vez que la liga acompañó en Argentina la apertura de un espacio de estas características impulsado por un artista.
Una cancha para todos
Durante la inauguración, el público pudo participar de distintas actividades y competencias, entre ellas torneos de tiros libres, triples y lanzamientos desde mitad de cancha. También estuvo presente Rosco, la mascota oficial de la Asociación de Jugadores de Básquet.
Uno de los momentos centrales de la noche fue el partido que enfrentó al equipo de Duki contra el de Grego Rossello. El encuentro reunió a algunas de las figuras más importantes de la historia del básquet argentino, como Andrés “Chapu” Nocioni, Carlos Delfino, Walter Herrmann y Alejandro “Puma” Montecchia, además de Facundo Campazzo.
La jornada también contó con la participación de numerosos artistas, streamers y personalidades del mundo del entretenimiento, entre ellos Tiago PZK, Khea, MKS, Coco, Davoo, Rusherking, Coscu, Diego Leuco, Luli González, Sofi Martínez y Marti Benza, entre otros.
El sueño de sentirse profesional
Clutch fue concebido como un punto de encuentro para quienes disfrutan del básquet, tanto aficionados como jugadores con experiencia. El espacio cuenta con una cancha principal de medidas oficiales y parqué de nivel profesional, además de una cancha destinada al formato 3x3 y dos pantallas.
Uno de los elementos centrales del lugar fue un mural dedicado a la Generación Dorada, en homenaje al seleccionado argentino que marcó una época y dejó una huella histórica en el básquet mundial.
La propuesta buscó combinar infraestructura deportiva de alto rendimiento con tecnología y distintos elementos vinculados a la historia del básquet argentino, con el objetivo de acercar la experiencia del deporte profesional a toda la comunidad.
Sobre el espíritu detrás del proyecto, Duki explicó: "Quisimos hacerla lo más profesional posible, para que cualquier persona que alguna vez soñó con sentirse profesional tenga esa oportunidad".
Con la inauguración de Clutch, el artista dio así un nuevo paso en proyectos que trascienden su carrera musical y que estuvieron vinculados a una de sus grandes pasiones. El espacio se presentó como una propuesta pensada para que el básquet pudiera ser disfrutado tanto por quienes lo practican profesionalmente como por quienes simplemente encuentran en la cancha un lugar de encuentro.
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