El enojo de Duki con un espectador en Italia: "Te hacés el piola"

En pleno show en Milán, Italia, Duki se enojó mucho con el comportamiento de un fanático que pudo visualizar desde el escenario. Lejos de guardárselo, fiel a su estilo, el cantante lo expuso ante todos. “¿Te hacés el piola? ¿Qué estaba pasando? No estabas discutiendo con una chica porque la empujaste y te hacés el loco. ¿Te pensás que no lo veo de acá arriba? Sacamelo. Afuera. Sacamelo porque bajo y lo saco yo. A mí no me gusta la violencia. La gente que se hace la loca conmigo no va. Afuera guacho, afuera”, aseguró desde el escenario el trapero.