Duki y Emilia Mernes no se casan: la verdad detrás de la compra del traje

“Duki y Emilia no se casan. Esta persona me pidió que por favor aclare esto y obviamente no quiero ir en contra de la información de Fernanda Iglesias”, sumó después a su información. Y, si bien no aclaró quién fue su fuente, especificó: “La persona me pidió que aclare porque no les gusta, los están buscando de todos lados para aclarar la situación”.

Ante esto, aclaró por qué Duki fue visto en Armani. “Si existió una situación donde Duki fue a Armani a pedir un traje a medida, tal y como informó Iglesias, pero para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala”, explicó y continuó: “Los invitaron a Mauro y a Emilia y van a ir los dos al casamiento, pero nada tiene que ver con un casamiento próximo entre ellos”.

Al mismo tiempo, Ochoa cerró desmintiendo a Fernanda, pero sin intención de afectarla: “La situación que vieron tenía que ver con esto, porque ambos están invitados al casamiento, que es ahora en julio. Ellos siguen de novios y felices".