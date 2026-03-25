Duki salió a respaldar a Emilia Mernes tras el angustiante descargo de la artista: "Ojalá todos supieran..."
Fiel a su estilo, el referente de música urbana no dudó en apoyar a su novia, en medio de la tormenta mediática que vive hace algunos días.
Luego del angustiante descargo de Emilia Mernes en redes sociales, en alusión a la tormenta mediática que pesa sobre sus hombros luego de que se viralizara el conflicto que mantiene con Tini Stoessel y María Becerra, su novio Duki también hizo lo suyo en redes sociales, en una muestra de total apoyo.
Con el corazón en la mano, el referente de música urbana escribió: "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber".
Con una foto de ambos a punto de darse un beso, el trapero continuó en su cuenta de Instagram: "Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado".
Y cerró: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo".
El descargo de Emilia: "Estoy muy angustiada"
A raíz del conflicto que estalló en los últimos días, la artista expresó: "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", aseguró la intérprete de "Exclusive".
Seguidamente, escribió: "Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio. Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas", indicó, en un claro palito a Tini y María.
"Desde mi lugar, siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario", continuó dirigiéndose a sus colegas.
"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano", siguió. Y se sinceró: "Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta".
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