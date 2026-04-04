Preocupación en Telefe: evalúan una medida contundente por el bajo rating de Gran Hermano

santiago del moro gran hermano Santiago del Moro en Gran Hermano Generación Dorada.

¿Dónde ver Gran Hermano?

El reality se puede seguir en vivo a través de la pantalla de Telefe, que emite las galas principales y contenidos especiales durante la semana.

Además, también está disponible de forma online mediante Mi Telefe, donde se pueden ver los programas completos y clips destacados.

Para quienes quieren seguir el minuto a minuto dentro de la casa, existe la opción de las cámaras en vivo las 24 horas a través de Pluto TV, que ofrece transmisión continua y gratuita del reality.