Preocupación en Telefe: evalúan una medida contundente por el bajo rating de Gran Hermano
Los números del reality no terminarían de convencer a las autoridades del canal líder, que ya tendrían en análisis un posible cambio con reemplazo incluido.
La actual edición de Gran Hermano no logra cumplir con las expectativas de audiencia y encendió señales de alerta en Telefe, donde, según contó Yanina Latorre, ya analizan tomar una decisión de peso sobre el futuro del ciclo.
Si bien el reality continúa como lo más visto de la TV abierta, en el canal siguen de cerca la caída en los números, ya que en los últimos días no consiguió superar los 10 puntos de rating, una marca que MasterChef Celebrity alcanzaba con frecuencia.
En ese contexto, el especial de “la noche de los ex” registró 8.0 puntos, mientras que las emisiones del jueves, divididas en dos partes, promediaron 9.7 y 8.7 respectivamente, reflejando una tendencia que genera preocupación.
A pesar de los intentos de la producción por sostener el interés del público con distintos recursos, el panorama no resulta alentador. Por eso, aunque el final estaba previsto para fines de agosto o principios de septiembre, no se descarta que haya cambios en la planificación.
"Telefe tenía pensado terminar Gran Hermano a fines de agosto pero ahora evalúan adelantar el final, terminarlo en julio y meter de nuevo Masterchef Celebrity", reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, dejando abierta la posibilidad de un cierre anticipado.
¿Dónde ver Gran Hermano?
El reality se puede seguir en vivo a través de la pantalla de Telefe, que emite las galas principales y contenidos especiales durante la semana.
Además, también está disponible de forma online mediante Mi Telefe, donde se pueden ver los programas completos y clips destacados.
Para quienes quieren seguir el minuto a minuto dentro de la casa, existe la opción de las cámaras en vivo las 24 horas a través de Pluto TV, que ofrece transmisión continua y gratuita del reality.
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