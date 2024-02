Zendaya, Timothée Chalamet y elenco presentaron "Duna: parte dos"

Embed - Duna: Parte Dos | Tráiler Oficial 2 | Subtitulado

Así fue la conferencia de prensa de Duna: parte dos

Con una presentación llena de empatía y aplausos de pies, el equipo al completo reveló su emoción y su alegría por estar presentando "Duna: parte dos" en Latinoamérica y, a su vez, Denis Villeneuve comenzó explicando cómo fue el proceso creativo de esta segunda parte. "Cuando estábamos haciendo la primera, todos sabíamos que la parte uno iba a ser una introducción a un mundo que iba a ser como la tapa del libro. Y esto mismo lo dije cuando estábamos haciendo la prensa de la primera parte".

Luego, agregó: "Y decir que una película de ese nivel es solamente la tapa de un libro me dio miedo por la reacción del público, pero era verdad. Y para mi, la parte dos es el plato principal. Esto es muy franco, estoy asustado por decirlo, pero creo que esta película yo nací para hacerla. Es una película donde puse cada pulgada, cada segundo de mi vida. Esta película está saliendo de mi y es una película en la que quería más acción, donde Paul finalmente se convierte en un hombre y esto lo hace tomar una gran decisión como vengar a su padre y seguir su destino".

DUNA Foto: (Warner Bros)

Tras la explicación del director, las preguntas se dirigieron al elenco y, fue allí, donde comenzaron las bromas de Josh Brolin quien se dio vuelta en su silla para no responder cómo se siente estar de vuelta, una pregunta que fue dirigida tanto a él como a Zendaya y Timothée Chalamet. "Para mi es un sueño hecho realidad", comenzó Chalamet y continuó: "Como dijo Denis, la primera película fue una suerte de fundación para esta cinta. Estoy muy orgulloso de estar aquí con personas a las que admiro, así que estoy disfrutando cada momento".

A esto, Zendaya sumó: "es el mismo sentimiento que Timothée, me siento increíblemente agradecida, es algo muy especial y realmente sentís como que es algo especial ser parte de algo que significa tanto para tanas personas. Hay una gran leyenda detrás de esto y me siento increíblemente honrada de ser parte". Después, advirtió que es emocionante poder sentir "el corazón y la diversión que tuvimos durante cada momento en el set".

DUNA Foto: (Warner Bros)

Por su parte, Josh Brolin confesó: "Duna uno fue una clase magistral de cine y algo pasó aquí, no sé qué, pero yo creo que todo el mundo lo sintió, así que es hermoso. Es lindo ser parte de esto". Pero, luego de hablar de sus experiencias y de su emoción por regresar, el micrófono regresó a Timothée Chalamet quien habló del avance de su personaje y las diferencias que se verán, a partir de ahora, en esta película.

"En el principio de la primera película, Paul está literalmente detrás de las paredes y tiene una suerte de guardaespaldas reales. Creo que él es muy virtuoso en muchas cosas, pero nunca pudo ponerlo a prueba del todo. Él es literalmente el hijo del Duque. Además, la tragedia lo encuentra en la primera cinta y lo arruina. Pero creo que al final de esta segunda película vemos a alguien que transformó su hombría en su adultez, pero también está aceptando un puesto de líder", aseguró el actor.

DUNA Foto: (Warner Bros)

Pronto, las preguntas se dirigieron a Zendaya, quien confesó qué fue lo que más le gustó acerca de su personaje. "Creo que lo que más aprecié fue que Denise presentó a mi personaje con una fortaleza de convicciones y un real sentido sobre ella misma y pienso que para mi eso fue muy disfrutable como actriz porque hizo toda la historia mucho más difícil y complicado, lo que significó un aprendizaje. Y además, el amor entre ella y Paul es algo por lo que ellos tienen que trabajar y ella llega a él con mucho dolor, y eso fue muy emocionante para mi", aseguró.

Tras esto, fue el turno de hablar de los nuevos actores: Florence Pugh y Austin Butler. La actriz comenzó revelando que sumarse a una cinta que ya ha experimentado el éxito que tuvo la primera parte los puso en una “posición privilegiada”. "Nos enamoramos de la película como lo hizo el mundo, viéndola en el cine. Y así fuimos testigos de lo importante que se volvió para tantas personas. Poder estar en esta segunda película fue como recibir el mejor regalo, es como estar en una versión adulta de Disneyland porque sé que significará mucho para muchísima gente por mucho mucho tiempo. Después de ver la la primera película, recuerdo conversar con mi equipo y decirles que no había visto algo así en mucho tiempo y todos estábamos emocionados con la posibilidad de que sea parte hasta que un día Denis me llamó para un café”, destacó.

DUNA Florence Pugh y Austin Butler. Foto: (Warner Bros)

Asimismo, Butler afirmó: “He sido fan de Denis por mucho tiempo y poder ser testigo de la intensidad y belleza de su trabajo... Creo que este es uno de los personajes más divertidos que he hecho”. Hay que destacar que el intérprete se sometió a una nueva transformación física para su papel, por lo que reveló: “En nuestra primera conversación Denis me dijo la visión que tenía de mi personaje, que era físicamente imponente, entonces yo sabía que habría mucho entrenamiento para interpretarlo, pero también esa sensación de cuando tienes más peso en tu cuerpo y te sientes más aterrizado”.

Sin dudas, así como el elenco al completo siente la felicidad y la plenitud no sólo de compartir pantalla, sino de llevar al cine una experiencia de esta índole, el público quedará encantado con el film. A pesar de que no he sido muy fanática de la primera parte, "Duna parte dos" va mucho más allá. A nivel guion, estructura y por supuesto producción es una clase magistral de cine, mientras que en lo que a actuación se refiere, supera cualquier tipo de expectativas con este elenco de ensueño que siempre amó tanto esta historia que terminaron realizando una obra maestra y disfrutable.