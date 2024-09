Dura declaración de la última pareja de Gustavo Cerati: "Mal atendido"

Ella contó detalles de los últimos minutos que estuvieron juntos: "Ese momento en que lo vi fueron los últimos suspiros. Me reconoció, pero sin hablar. Me acosté en la camilla con él, haciendo cucharita. Me agarró la mano, sin palabras dijimos todo". Chloé Bello aseguró que Gustavo Cerati se dio cuenta que ella estaba ahí. A pesar del tiempo, la modelo sigue recordándolo con mucho cariño y también respondió a las críticas que recibió luego de decidir alejarse del músico.