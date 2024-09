Diez años sin Gustavo Cerati: 10 visualizers para recordar su majestuosa obra solista

Cerati, líder de la legendaria banda Soda Stereo y destacado solista, dejó una huella imborrable en la música latinoamericana. Su último álbum de estudio, Fuerza Natural, lanzado el 1 de septiembre de 2009, lo consideró Cerati una de sus obras más satisfactorias. En el documental que acompañó al disco, Cerati afirmó: "Si me retirara ahora, que no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí... Me iría contento por Fuerza Natural". Esta declaración, que en su momento parecía una expresión más de su satisfacción artística, terminó siendo premonitoria. Ocho meses después, el músico sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantuvo en coma hasta su muerte en 2014.