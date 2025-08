Durísima acusación de Jacobo Winograd contra Anabela Ascar: "Fue abusiva y maltratadora"

Winograd relató que en su momento estuvo a punto de concretar su regreso a la televisión con un programa en Crónica, pero que Ascar intercedió para evitarlo. “Ella dijo: ‘Si viene Jacobo, me voy’. Me bajó del programa porque quería figurar ella”, aseguró. También reveló que la ex azafata tenía una conducta despótica con su equipo: “Maltrataba a los empleados, a los productores. Se creía una diva, pensaba que era Susana Giménez”, disparó.