Durísima sanción en Gran Hermano para varios jugadores: los motivos

A penas comenzó el debate de esta martes, Gran Hermano reunió a todos en el living y les comunicó la decisión. "No todos los jugadores respetaron la prohibición de hablar de estos gritos desde el exterior. No pueden expresar opinión sobre ellos. Hagan de cuenta que no escucharon nada, no es una regla novedosa y se empeñan en desobedecerla", remarcó el dueño de la casa.

“Chiara, Luz, Sandra, Bati y Furia: a partir de este momento están nominados ”, comunicó el Big, aclarando que no podrán ser salvados por quien gane el liderazgo.

Después de dar a conocer el castigo, Chiara se mostró furiosa por lo que ocurrió y fue directamente al confesionario a quejarse, ya que según ella “no habló esta vez”. Al ingresar a la casa, Santiago del Moro le confirmó que sí habló y que lo hizo bastante. El conductor también dio a conocer que es una placa negativa.

El Big sancionó a 5 jugadores y así fue su contundente comunicado





Picante cruce entre Furia, Sandra y Lourdes en Gran Hermano: "Dejen de..."

Hace algunas semanas, Furia volvió a Gran Hermano por decisión de la gente y está dispuesta a ir por todo. Sin embargo, en esta nueva etapa, la jugadora ingresó con un perfil completamente diferente al de su edición.

En esta oportunidad, Juliana juega, como siempre, pero con un carácter más tranquilo y tratando de levantar la imágen de algunos jugadores, que parecían estar dormidos.

Aunque en las últimas horas, la jugadora mantuvo su primer cruce con Sandra y Lourdes por la falta de algunos productos de higiene y cuidado personal que deberían estar en el baño.

"Dejen de guardarse las cosas en el cuarto. Las cosas tiene que estar donde estuvieron siempre", fue el reclamo de Furia.

Lejos de terminar ahí, la entrenadora se cruzó con Lourdes y la tensión dentro de la casa creció aún más. El ida y vuelta se generó porque Lulú, que había sido la encargada de hacer las compras, ignoró a Selva y La Tana, que querían ayudarla a organizar una compra ya que están con poco presupuesto y necesitan abastecerse.

Furia no ocultó su enojo con su compañera y lanzó picante: "Apenas te levantaste dijiste: 'si compramos como el ort... jódanse'. ¡Tenés que escuchar la opinión de los demás!", le recriminó la entrenadora.