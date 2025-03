Durísimo descargo de Matías Bertolotti contra Migue Granados por el temporal de Bahía Blanca: "No aprendiste nada"

Visiblemente enojado, Bertolotti apuntó contra sus colegas comunicadores, a los que nombró. “(Deberían) tomar en serio estas cosas y no bardear. En estos últimos cinco o 10 días, fue un bardeo total hacia los pronósticos”, señaló.

matias bertolotti

“La adjetivación hacia los meteorólogos, que insisto, a mí no me importa, pero a un compañero mío Sergio, que hizo un gran trabajo, le dijeron basura. Gente como Rodrigo Lussich, es una vergüenza que hagan esto. Migue Granados, no aprendiste nada de tu viejo. Miren lo que está padeciendo ahora la gente. ¿Dónde están sus chistes hacia los meteorólogos que tratábamos de advertir esto?“, señaló el meteorólogo.

Bertolotti explicó que la Meteorología es “una ciencia con de efectos y virtudes” y que es verdad que hay que mejorar las alertas y enseñarle al público a conocerlas e interpretarlas, pero “no meter miedo”, y sentenció: “Hay que aprender porque se parende, se previene y se evitan después las cosas. Bahí Blanca hizo bien la prevención porque la alerta naranja lo tuvo y pudo evitar mucho más de lo que después lamentablemente el tiempo no te deja”.

La intervención del periodista del clima no tardó en volverse viral y tendencia. De momento, ninguno de los dos apuntados se expresó al respecto.