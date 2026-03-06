Inédito: una participante de Gran Hermano anunció en vivo que decidió dejar a su novio

Con esta decisión, Fernández despeja el terreno para un posible romance con Franco y reafirma su compromiso con el reality: "Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y mi corazón 24/7".

LUANA FERNANDEZ (1)

Ahora, la gran incógnita es cómo reaccionará Zunino al saber que Luana ya no tiene ataduras fuera del certamen. ¿Nace el primer romance de la "Generación Dorada"?.