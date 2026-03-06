Gran Hermano: una participante invitó a "fumar porro" a otra y cortaron la transmisión
Un comentario de la influencer Danelik Star dentro de la casa más famosa generó un fuerte revuelo en redes sociales luego de que se viralizara un escandaloso video.
Una escena ocurrida dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a generar controversia entre los seguidores del reality. Esta vez, la protagonista fue la influencer tucumana Danelik Star, quien quedó en el centro de la polémica luego de que circulara en redes sociales un video con un comentario que despertó múltiples cuestionamientos entre los fanáticos del programa.
El episodio ocurrió dentro del cuarto de mujeres, donde la participante mantenía una conversación con una de sus compañeras. En medio del diálogo, Danelik lanzó una invitación que rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión en vivo. “Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”, se la escucha decir en el fragmento que comenzó a viralizarse rápidamente en la red social X, generando sorpresa y desconcierto entre los espectadores del programa.
El comentario provocó un inmediato revuelo porque dentro de la casa rigen estrictas normas de aislamiento que impiden el ingreso de cualquier tipo de objeto o sustancia sin autorización de la producción. Por ese motivo, la frase abrió un fuerte debate entre los televidentes acerca de cómo podría haber llegado un cigarrillo de marihuana al interior del reality.
Pocos segundos después, y aparentemente consciente de que la conversación podría estar siendo transmitida en vivo, la propia participante intentó modificar lo que había dicho previamente. En ese momento reformuló su explicación y cambió la procedencia del supuesto cigarrillo. “Los de la cancha me han tirado uno”, agregó luego, tratando de justificar de dónde habría salido la sustancia mencionada durante la charla con su compañera.
El clip no tardó en multiplicarse en redes sociales y provocó miles de comentarios por parte de los seguidores del programa, que comenzaron a discutir si el comentario había sido una broma, un malentendido o una revelación involuntaria sobre lo que ocurre detrás de cámaras.
La situación se volvió aún más llamativa cuando, poco después de la conversación, la transmisión de la casa fue interrumpida por la producción, lo que alimentó todavía más las especulaciones entre los fanáticos del reality. Muchos usuarios señalaron que el corte coincidió con el momento en el que se hablaba del tema.
