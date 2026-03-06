Gran Hermano: una participante invitó a "fumar porro" a otra y cortaron la transmisión

El episodio ocurrió dentro del cuarto de mujeres, donde la participante mantenía una conversación con una de sus compañeras. En medio del diálogo, Danelik lanzó una invitación que rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión en vivo. “Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”, se la escucha decir en el fragmento que comenzó a viralizarse rápidamente en la red social X, generando sorpresa y desconcierto entre los espectadores del programa.