La angustia del novio de Luana de Gran Hermano tras ser dejado en vivo por la participante
El joven se enteró de la separación por la TV y sus allegados aseguran que atraviesa un momento sumamente complicado en lo emocional.
El inesperado final del romance de Luana Fernández dentro de Gran Hermano Generación Dorada dejó en shock no solo a los televidentes, sino también a su pareja, que se enteró de la ruptura por la televisión en tiempo real.
Según lo relatado por panelistas del programa A la Barbarossa (Telefe), el ahora exnovio de Luana está devastado. La angustia aumentó al conocer detalles de presuntas infidelidades que habrían ocurrido antes de que la participante ingresara al reality.
Por el momento, no realizó un descargo público propio, pero allegados aseguran que atraviesa un momento emocional muy difícil.
La ruptura se produjo mientras Luana explicaba frente a las cámaras que necesitaba concentrarse en la experiencia dentro de la casa y que no quería cargar con culpas si surgían emociones con otros participantes. Agradeció lo vivido con su pareja vía streaming y pidió que ambos puedan estar bien.
Fuentes cercanas indican que la decisión tomada en vivo tomó por sorpresa a su novio, que no esperaba que la separación se comunicara de manera tan directa y pública. Esto generó repercusión inmediata en redes sociales, donde los fanáticos del programa comentaron el impacto de la escena y la reacción de la pareja afuera del reality.
Antes de ingresar al juego, el vínculo había sido sólido: la pareja convivía desde hacía años y compartía planes de futuro, según entrevistas previas. Esa historia de estabilidad contrasta ahora con la abrupta decisión de Luana, que terminó con meses de relación expuesta ante millones de espectadores.
El caso generó también debate en medios y paneles de televisión sobre la presión que ejerce un reality show en las relaciones personales y cómo los vínculos afuera pueden verse afectados por la exposición mediática. Algunos expertos en vínculos televisivos señalaron que el impacto emocional para quienes quedan afuera suele ser muy alto, especialmente cuando la noticia llega por la pantalla en vivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario