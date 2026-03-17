Duro cruce entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón: "De vos me voy a ocupar después"
La figura mediática protagonizó un nuevo y explosivo cruce en vivo con la exvedette, en el que no se guardaron nada y volaron acusaciones de ambos lados.
Un momento de altísima tensión se vivió en vivo en La Mañana con Moria, cuando Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón quedaron envueltas en un duro enfrentamiento que escaló rápidamente a los gritos, obligando a la producción a intervenir con un corte para intentar bajar el clima que se había vuelto completamente inmanejable en el estudio.
El conflicto se desató en medio del programa, cuando la panelista salió a respaldar a su pareja, Roberto Castillo, y a su entorno familiar: “Vivimos extorsionados, loco, basta. Queremos vivir en paz, formando nuestra familia, basta”. Sus palabras marcaron el inicio de un cruce que fue subiendo de tono con el correr de los segundos.
Lejos de calmar las aguas, la reacción de Callejón fue inmediata al pedirle que “se tranquilice”, lo que provocó una respuesta tajante de Fernández: “Es mi familia, vos no te metas, bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas”. Acto seguido, lanzó una advertencia directa: “De vos me voy a ocupar después”, dejando en claro que el conflicto estaba lejos de terminar.
La tensión fue en aumento y los gritos dominaron el estudio, generando un clima de fuerte incomodidad entre los presentes. Fue entonces cuando la exvedette retrucó con firmeza: “De vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Bajá un cambio”, redoblando la apuesta en pleno aire.
Ante la escalada del conflicto, el conductor optó por ir a un corte publicitario, mientras desde la producción apagaban los micrófonos en un intento por frenar la discusión. Sin embargo, antes de que la transmisión se interrumpiera por completo, aún se alcanzó a escuchar a Cinthia Fernández lanzar una última frase: “es un papelón”, cerrando una escena cargada de tensión.
La Justicia ordenó la restitución de la cuenta de Cinthia Fernández tras meses de conflicto
Luego de un prolongado período fuera de la red social, Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram, en un proceso que requirió la intervención judicial impulsada por su pareja, Roberto Castillo.
La novedad fue confirmada públicamente por el propio abogado a través de sus redes sociales, donde detalló el desenlace del caso: "Meta Platforms INC (Facebook Argentina) dio cumplimiento a la resolución judicial y restableció la cuenta. Así lo dictaminó el juzgado Federal Nro 2 de Campana a cargo del Dr. Adrián Charvay".
Tras conocerse la resolución favorable, la panelista no dudó en expresar su agradecimiento en el plano personal y le dedicó un mensaje cargado de afecto a Castillo: "Una vez más tengo al campeón que jamás vi perder mi león protector siempre ganando todo".
En paralelo, el letrado también expuso los fundamentos centrales que presentaron ante la Justicia para lograr la restitución del perfil, detallando los puntos clave del reclamo:
1 - "Sostuvimos que la cuenta @cinthia_fernandez_ NO es un espacio recreativo, sino un establecimiento comercial digital".
2 - "Suspensión Arbitraria. Ausencia de control Humano".
3 - "Violación al Derecho al Trabajo (Art 14 CN)"
4 - "Carácter Alimentario de los Ingresos. Cinthia Fernández es único sostén económico de sus tres hijas, por lo que los ingresos de la cuenta de CF tienen carácter alimentario".
5 - "Violación al debido proceso y a la presunción de inocencia (Art 18 CN)".
Como cierre, el abogado compartió una imagen junto a la mediática en una escena íntima, acompañada por un mensaje que reflejó el clima tras la resolución: "Y nos levantamos una vez más... y nos vamos a levantar todas las que sean necesarias. Es imposible vencer a una persona que no deja de luchar. Te amo Mi Guerrera".
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