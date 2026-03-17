Duro cruce entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón: "De vos me voy a ocupar después"

La Justicia ordenó la restitución de la cuenta de Cinthia Fernández tras meses de conflicto

Luego de un prolongado período fuera de la red social, Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram, en un proceso que requirió la intervención judicial impulsada por su pareja, Roberto Castillo.

La novedad fue confirmada públicamente por el propio abogado a través de sus redes sociales, donde detalló el desenlace del caso: "Meta Platforms INC (Facebook Argentina) dio cumplimiento a la resolución judicial y restableció la cuenta. Así lo dictaminó el juzgado Federal Nro 2 de Campana a cargo del Dr. Adrián Charvay".

cinthia fernandez

Tras conocerse la resolución favorable, la panelista no dudó en expresar su agradecimiento en el plano personal y le dedicó un mensaje cargado de afecto a Castillo: "Una vez más tengo al campeón que jamás vi perder mi león protector siempre ganando todo".

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En paralelo, el letrado también expuso los fundamentos centrales que presentaron ante la Justicia para lograr la restitución del perfil, detallando los puntos clave del reclamo:

1 - "Sostuvimos que la cuenta @cinthia_fernandez_ NO es un espacio recreativo, sino un establecimiento comercial digital".

2 - "Suspensión Arbitraria. Ausencia de control Humano".

3 - "Violación al Derecho al Trabajo (Art 14 CN)"

4 - "Carácter Alimentario de los Ingresos. Cinthia Fernández es único sostén económico de sus tres hijas, por lo que los ingresos de la cuenta de CF tienen carácter alimentario".

5 - "Violación al debido proceso y a la presunción de inocencia (Art 18 CN)".

Como cierre, el abogado compartió una imagen junto a la mediática en una escena íntima, acompañada por un mensaje que reflejó el clima tras la resolución: "Y nos levantamos una vez más... y nos vamos a levantar todas las que sean necesarias. Es imposible vencer a una persona que no deja de luchar. Te amo Mi Guerrera".