Duró poco: Rusherking es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity
Después de una gala de eliminación picante, el cantante tuvo que abandonar la competencia por decisión del jurado.
La competencia se volvió cuesta arriba para Rusherking en la gala número 14 de MasterChef Celebrity, donde los participantes debieron cocinar con los ingredientes “bebés” que aparecieron en la caja misteriosa. Aunque no era obligatorio, Germán Martitegui sugirió trabajar con codorniz y el músico aceptó el desafío, una decisión que terminó marcando su destino en el reality.
Su propuesta consistió en una codorniz acompañada de choclos y hongos grillados, huevo duro y una salsa agridulce de limón, melón y miel. Al presentar el plato, aclaró con algo de nerviosismo: “El orden para comerlo es del jurado”. Además, explicó por qué había dejado de lado varios vegetales de la canasta: “Quería ir por poco”, respondió ante la consulta de Damián Betular, dejando en claro que había buscado un concepto minimalista.
Las devoluciones no tardaron en llegar y fueron severas. Betular fue el primero en marcar fallas: “Está un poco pesada la salsa”. Martitegui coincidió en parte y agregó que la proteína no estaba bien lograda: la codorniz estaba correcta, “aunque seca”, y remarcó que los tres huevos duros incluidos en el plato “no ayudaron”. Luego fue más categórico al señalar un incumplimiento clave del desafío: “Una de las consignas de la noche era utilizar los vegetales. Esos dos choclitos ya estaban cocidos y salieron de un frasco. No ayuda”.
La crítica más demoledora llegó de Donato de Santis, quien resumió la preparación sin rodeos: “Todo este plato tiene sabor a pánico. Están incompletas todas las acciones. Hubo un intento con la salsa pero el tiempo produjo que se reduzca demasiado. La carne está seca y le falta condimento”.
Al final de la noche, los platos más flojos fueron los de Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez, ambos en serio riesgo de eliminación. Incluso, la preparación del actor fue comparada por el jurado con “un cenicero con puchos”. Tras la deliberación, los chefs decidieron que el músico debía abandonar la competencia, cerrando un regreso que duró apenas dos semanas.
Con actitud serena, Rusherking aceptó la decisión sin reproches: “Yo sabía que entraba a un lugar difícil y me parece justo que se quede Miguel”, expresó. Más allá de la eliminación, se mostró conforme con su paso por el programa y con la versión personal que logró mostrar ante el público en esta experiencia televisiva.
