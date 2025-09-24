Duros mensajes: la indignación de las famosas por el triple femicidio en Florencio Varela
El asesinato de Brenda, Morena y Lara provocó una reacción inmediata de figuras del espectáculo que exigieron justicia.
El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela sacudió a la sociedad. El dolor se hizo visible en cada rincón del país y la tristeza atravesó de manera directa a sus familiares, mientras Antonio, abuelo de Brenda y Morena, se paraba frente a las cámaras con un semblante marcado por la conmoción y la impotencia.
En medio de este clima, el mundo del espectáculo se sumó a la causa, haciendo oír su voz con rapidez y contundencia. Las redes sociales se convirtieron en un canal de protesta donde las famosas multiplicaron su reclamo y pidieron justicia por las jóvenes asesinadas.
Ángela Torres fue de las primeras en manifestarse, compartiendo un posteo de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández que describía con crudeza la magnitud del horror. “Justicia por Morena, Brenda y Lara”, acompañó con un corazón partido, citando textualmente el desgarrador mensaje: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible”.
La actriz no se detuvo allí y agregó: “Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.
El mensaje tuvo rápida repercusión: Lali Espósito y Griselda Siciliani replicaron el mismo posteo, sumando sus voces al reclamo colectivo, mientras Leticia Siciliani optó por un mensaje breve pero contundente sobre fondo rojo: “Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez”, reforzando la consigna central de exigir justicia.
Dalma Maradona también se expresó con intensidad, compartiendo un mensaje visceral que reflejaba el hartazgo y la indignación frente a la violencia: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”.
Entre las voces que se hicieron sentir, Emilia Mernes, quien suele mantenerse al margen de cuestiones sociales o políticas, se sumó con un gesto emotivo. La cantante compartió un fondo negro acompañado de una frase directa y cargada de dolor: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”, dejando clara su postura en medio de las primeras repercusiones de la noticia.
