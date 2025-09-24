Duros mensajes: la indignación de las famosas por el triple femicidio en Florencio Varela

La actriz no se detuvo allí y agregó: “Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.

El mensaje tuvo rápida repercusión: Lali Espósito y Griselda Siciliani replicaron el mismo posteo, sumando sus voces al reclamo colectivo, mientras Leticia Siciliani optó por un mensaje breve pero contundente sobre fondo rojo: “Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez”, reforzando la consigna central de exigir justicia.

Dalma Maradona también se expresó con intensidad, compartiendo un mensaje visceral que reflejaba el hartazgo y la indignación frente a la violencia: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”.

Entre las voces que se hicieron sentir, Emilia Mernes, quien suele mantenerse al margen de cuestiones sociales o políticas, se sumó con un gesto emotivo. La cantante compartió un fondo negro acompañado de una frase directa y cargada de dolor: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”, dejando clara su postura en medio de las primeras repercusiones de la noticia.