Thiago Medina sigue en estado crítico: qué dice el nuevo parte médico

El periodista Fede Flowers brindó detalles adicionales en su cuenta de X, donde señaló que Thiago “tiene sus dos pulmones muy comprometidos” y que además enfrenta “una bacteria intra hospitalaria y problemas de vesícula”, factores que agravan aún más su cuadro.

El ex participante de Gran Hermano había mostrado signos de recuperación hacia finales de la semana pasada, lo que había generado cierto alivio en su entorno. Sin embargo, el empeoramiento de la función pulmonar volvió a poner en alerta a familiares, amigos y seguidores.

La noticia golpea especialmente a su pareja, Daniela Celis, también ex integrante del reality, con quien Medina comparte la crianza de sus hijas. Los profesionales insisten en que se trata de un proceso día a día, donde cada avance o retroceso puede modificar el pronóstico.

