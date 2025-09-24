Thiago Medina sigue en estado crítico: qué dice el nuevo parte médico
Profesionales de distintas áreas se reunieron para analizar la evolución del paciente, cuyos pulmones están gravemente comprometidos.
La salud de Thiago Medina continúa siendo motivo de gran preocupación. A diez días del accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, su estado sigue siendo delicado y la mejoría que se insinuaba en días anteriores quedó opacada por nuevas complicaciones.
El parte médico actualizado este miércoles indica que el joven de 23 años sufrió un episodio de injuria pulmonar, un daño en el tejido pulmonar que puede estar asociado a ventilación mecánica, infecciones, transfusiones o exposición a sustancias tóxicas.
En la mañana de este 24 de septiembre, se llevó adelante un ateneo clínico interdisciplinario en el centro de salud bonaerense. La reunión contó con la participación de especialistas del hospital y profesionales de la red pública de la Provincia de Buenos Aires, quienes analizaron en conjunto los registros clínicos, la respuesta a los tratamientos recibidos hasta el momento y las posibles estrategias terapéuticas a aplicar en los próximos días.
Según destacaron, este tipo de encuentros permite garantizar un abordaje integral y coordinado, con el objetivo de tomar decisiones basadas en la mayor rigurosidad científica y siempre en beneficio del paciente.
El periodista Fede Flowers brindó detalles adicionales en su cuenta de X, donde señaló que Thiago “tiene sus dos pulmones muy comprometidos” y que además enfrenta “una bacteria intra hospitalaria y problemas de vesícula”, factores que agravan aún más su cuadro.
El ex participante de Gran Hermano había mostrado signos de recuperación hacia finales de la semana pasada, lo que había generado cierto alivio en su entorno. Sin embargo, el empeoramiento de la función pulmonar volvió a poner en alerta a familiares, amigos y seguidores.
La noticia golpea especialmente a su pareja, Daniela Celis, también ex integrante del reality, con quien Medina comparte la crianza de sus hijas. Los profesionales insisten en que se trata de un proceso día a día, donde cada avance o retroceso puede modificar el pronóstico.
