Estalló la interna en LN+: qué dijo Eduardo Feinmman de Jonatan Viale

"No me acuerdo, yo estoy enfocado en Radio Mitre y en mi programa de La Nación Más", dijo. Hay que destacar que los rumores sobre una disputa entre ellos fue debido a que el pase se dejó de realizar a pesar de que era uno de los momentos con más pico de rating del canal. Es por esto que, durante una entrevista con América, Marina Calabró habló al respecto.

"Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenes un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso", destacó en su momento la periodista.