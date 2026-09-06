El abogado del Pity Álvarez confirmó que sigue consumiendo drogas: "Nunca paró"

"Él y nosotros queremos que esté para demostrar que no está entendiendo nada de lo que sucede en el debate y no es una teatralización", sostuvo Queijeiro.

Además, el abogado describió las dificultades que enfrenta actualmente para mantener conversaciones sobre cuestiones vinculadas al juicio: "Charlar con el Pity es como charlar con un nene de 10 o 12 años. Como un nene chiquito dice delirios. Se hace muy difícil. Las charlas técnicas las tenemos con la hermana", afirmó.

La adicción del Pity Álvarez y los límites de la salud mental

En cuanto a la situación de consumo del músico y Queijeiro explicó por qué, pese a su adicción, no permanece internado en una institución especializada.

"Hay un problema enorme con la ley de salud mental. Las internaciones son voluntarias. ¿Qué persona enferma con abstinencia se va a querer quedar adentro de un centro de rehabilitación?", planteó.

Y agregó: "El daño que él tiene no es recuperable, pero necesita tratamiento de por vida para que su salud siga bien"

La salud mental del Pity Álvarez y por qué su defensa insiste en que siga tocando

El abogado también salió a defender los recitales que el músico realizó durante los últimos años y aseguró que las presentaciones representan su principal medio de vida. En ese sentido, consideró que fueron utilizadas en su contra durante el proceso judicial.

"Los recitales que dio no fueron peligrosos para él ni para terceros. Los recitales son sus medios de vida. Pero esos recitales fueron su sentencia, incomodó a la Justicia y ahora están haciendo una carnicería", sostuvo.

En este sentido, Queijeiro sostuvo: "Su manera de reinsertarse en la sociedad es la música. Pero los recitales incomodaron porque se hizo la mala comparación de que si puede estar en un recital no puede estar en un debate y claramente no es así"

"Cristian es una víctima, no solo del consumo del que hace años todos se reían y no estuvo el Estado para ayudarlo", manifestó.

La defensa, de todos modos, reconoció que el juicio tendrá una sentencia: "Nosotros entendemos desde el primer día que va a haber una sentencia. Desconocemos qué va a suceder porque también vemos que encuadra en una legítima defensa si dicen que entendió lo que hacía".

Mientras el tribunal intenta avanzar con el debate, la defensa mantiene su pedido para suspender el juicio al considerar que Pity Álvarez no está en condiciones de comprender ni participar adecuadamente del proceso. La última descompensación volvió a poner su estado de salud en el centro de la discusión.