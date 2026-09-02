Dieron de alta a Pity Álvarez tras descompensarse en medio del juicio en su contra

Y añadió: “Los estudios son los que van a dar bien claro qué es lo que él tiene, por ejemplo, en su sangre”.

De todos modos, otro de sus abogados confirmó que Pity está "en una situación de consumo" y que "venía de consumir cocaína e inyectarse morfina".

Álvarez enfrenta este proceso judicial como imputado por el hecho acontecido en 2018 dentro del complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. Ahora, el artista quedó nuevamente a disposición de la justicia para la continuidad del debate.