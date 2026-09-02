Dieron de alta a Pity Álvarez tras descompensarse en medio del juicio en su contra
Pity Álvarez se encontraba alojado en el Hospital Fernández para los análisis médicos pertinentes. Su abogado confirmó que estaba en "situación de consumo".
El cantante Cristian Pity Álvarez abandonó el Hospital Fernández tras recibir el alta médica, luego de haber permanecido bajo observación a raíz de un problema de salud sufrido en medio del juicio oral en el que se evalúa su responsabilidad en el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz.
El cuadro de descompensación se registró este miércoles, en pleno desarrollo de la jornada judicial. Ante el repentino malestar físico del imputado, las autoridades presentes dieron aviso inmediato al sistema de emergencias médicas para coordinar su traslado y atención de urgencia.
La palabra del abogado de Pity Álvarez tras su descompensación
Fue su abogado defensor, Sebastián Queijeiro, quien confirmó que los profesionales médicos que evaluaron al músico en la sede judicial detectaron un valor severamente elevado de glucosa en sangre, por lo que sugirieron su derivación inmediata a un centro de salud para estabilizarlo.
Para graficar el crítico estado del imputado, Queijeiro fue contundente: “Tenía tan alta la glucosa que no funciona. Entonces la indicación del médico que lo asistió es, de manera urgente, trasladarlo”. Si bien el defensor remarcó la importancia de aguardar las pruebas toxicológicas definitivas para confirmar cualquier diagnóstico, reveló la respuesta inicial del músico frente a los especialistas: “Él dice que cree haber consumido”.
“No es una persona que está bien, es como un nene chiquito, donde es difícil manejarlo”, sostuvo el letrado.
Y añadió: “Los estudios son los que van a dar bien claro qué es lo que él tiene, por ejemplo, en su sangre”.
De todos modos, otro de sus abogados confirmó que Pity está "en una situación de consumo" y que "venía de consumir cocaína e inyectarse morfina".
Álvarez enfrenta este proceso judicial como imputado por el hecho acontecido en 2018 dentro del complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. Ahora, el artista quedó nuevamente a disposición de la justicia para la continuidad del debate.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario