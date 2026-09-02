Cómo sigue la salud de Pity Álvarez tras descompensarse en pleno juicio: "Situación de consumo"
En medio de la audiencia celebrada este miércoles, el músico volvió a presentar dificultades y debió ser trasladado al Hospital Fernández.
Una nueva complicación empañó el juicio contra Pity Álvarez por homicidio. En medio de la audiencia celebrada este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa por el crimen de Cristian Díaz, el músico se descompensó y debió ser internado.
La palabra del abogado de Pity Álvarez tras su descompensación
Fue su abogado defensor, Sebastián Queijeiro, quien confirmó que los profesionales médicos que evaluaron al músico detectaron un valor severamente elevado de glucosa en sangre, por lo que sugirieron su derivación inmediata a un centro de salud para estabilizarlo.
Ante el complejo panorama, el letrado detalló que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue derivado en primera instancia al Hospital Fernández. En dicho establecimiento se le efectuaron los análisis clínicos pertinentes para determinar el origen de la descompensación y evaluar el cuadro general del artista,
Para graficar el crítico estado del imputado, Queijeiro fue contundente: “Tenía tan alta la glucosa que no funciona. Entonces la indicación del médico que lo asistió es, de manera urgente, trasladarlo”. Si bien el defensor remarcó la importancia de aguardar las pruebas toxicológicas definitivas para confirmar cualquier diagnóstico, reveló la respuesta inicial del músico frente a los especialistas: “Él dice que cree haber consumido”.
“No es una persona que está bien, es como un nene chiquito, donde es difícil manejarlo”, sostuvo el letrado. Y añadió: “Los estudios son los que van a dar bien claro qué es lo que él tiene, por ejemplo, en su sangre”. De todos modos, otro de sus abogados confirmó que Pity está "en una situación de consumo" y que "venía de consumir cocaína e inyectarse morfina".
A causa de la emergencia médica y a la espera de la evolución de su estado de salud, la audiencia fue suspendida y el tribunal dispuso reprogramar el juicio para el próximo lunes.
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