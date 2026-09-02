Cómo sigue la salud de Pity Álvarez tras descompensarse en pleno juicio: "Situación de consumo"

“No es una persona que está bien, es como un nene chiquito, donde es difícil manejarlo”, sostuvo el letrado. Y añadió: “Los estudios son los que van a dar bien claro qué es lo que él tiene, por ejemplo, en su sangre”. De todos modos, otro de sus abogados confirmó que Pity está "en una situación de consumo" y que "venía de consumir cocaína e inyectarse morfina".