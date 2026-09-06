Fortuna: ¿cuánto paga Mauro Icardi de cuota alimentaria? y la teoría secreta de la abogada de Wanda Nara

La respuesta de Marcovecchio fue inmediata: “No te lo puedo permitir que digas que el padre está ejerciendo violencia vicaria cuando es la madre la que retiene sistemáticamente a las nenas”.

En esa línea, la letrada de Icardi detalló los episodios de incumplimiento y las multas aplicadas a Nara por no entregar a las niñas, mencionando las fechas del 13 y 27 de diciembre, así como el incidente del 14 de marzo en el edificio Chateau conocido como "el escándalo del ascensor".

La teoría de Rosenfeld: pasaron cosas entre ellos y "Mauro se la está cobrando"

El conflicto por la documentación de las menores en Italia sumó un nuevo capítulo de versiones encontradas. Rosenfeld denunció que el delantero no prestó colaboración tras el robo de los pasaportes y que “se opuso expresamente a que estas niñas volvieran a la Argentina”, impulsando una restitución internacional. En contraposición, Marcovecchio argumentó que el trámite correspondía a la jurisdicción italiana por la nacionalidad de las niñas y criticó que la madre realizara una escala no autorizada en París.

El ida y vuelta incluyó desacuerdos sobre el pago de la cuota alimentaria y la medicina prepaga Osde, además de acusaciones cruzadas por la filtración a la prensa de un fallo judicial reciente. Hacia el cierre del debate, Iavicoli planteó el interrogante sobre cómo Icardi pasó de criar a los hijos de Maxi López a la imagen actual, a lo que Rosenfeld contestó: “Nadie lo plantea como un monstruo. Yo no considero al señor Icardi un monstruo. Por el contrario, considero que durante muchos años tuvo un comportamiento que verdaderamente aplaudí y lo dije”.

No obstante, atribuyó su cambio de conducta a quiebres de la pareja como el episodio con La China Suárez en 2021, señalando que “pasaron cosas en la pareja que influyeron en la separación de Wanda y Mauro, y Mauro se la está cobrando”. Por su parte, Marcovecchio reveló que una apelación planteada por la defensa de Nara frenó temporalmente la salida del país del jugador, perjudicando sus posibilidades de fichar por un nuevo equipo y abriendo la puerta a un futuro reclamo judicial por daños y perjuicios.