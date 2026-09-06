Fortuna: ¿cuánto paga Mauro Icardi de cuota alimentaria? y la teoría secreta de la abogada de Wanda Nara
Las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi se encontraron en el programa "La noche de Mirtha" donde protagonizaron un tenso cruce sobre sus defendidos.
La emisión de este sábado de "La Noche de Mirtha", conducida por Juana Viale en reemplazo de Mirtha Legrand debido a un cuadro gripal, se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento en vivo. Las abogadas Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld, representantes legales de Mauro Icardi y Wanda Nara respectivamente, mantuvieron un duro intercambio de acusaciones sobre la conducción de las causas judiciales, el manejo de la reserva del expediente y los vínculos personales previos al divorcio. El debate contó también con las intervenciones de las periodistas Karina Iavicoli y Luciana Rubinska.
En un momento, la abogada de Wanda Nara arrinconó a la de Mauro Icardi y hasta recrearon el épico cruce Massa-Milei. Todo empezó con un primer punto de discordia fue la confidencialidad del proceso. Marcovecchio sostuvo que fue la propia modelo quien rompió el hermetismo inicial al brindar declaraciones mediáticas, afirmando: “Este expediente empezó con una solicitud de que fuera reservada y la primera que viola la reserva del expediente en una nota con la señora Susana Giménez fue la señora Wanda”.
Frente a este planteo, Rosenfeld retrucó cuestionando los dichos de la defensa del futbolista sobre los compromisos económicos y lanzó: “¿Y lo de Mauro Icardi, que ustedes se la pasaron diciendo que no debía cuota alimentaria y terminaron pagando?”.
Tensión por los vínculos del pasado y denuncias de violencia vicaria
El cruce derivó en el rol que ocupó la abogada de Nara dentro del entorno familiar años atrás. Marcovecchio le recordó su cercanía previa con el deportista, asegurando que Icardi la consideraba como a una madre y que, tras asumir la representación de la empresaria, lo atacó conociendo su carácter. Marcovecchio remarcó que ese dato surgía de una declaración testimonial previa ante el doctor Bayarrola, a lo que Rosenfeld admitió parcialmente haber expresado que “técnicamente conocía a un Mauro y después me encontré con otro”, aunque rechazó la comparación materna y aclaró que su amistad pasada no implicaba representación legal.
Ante las consultas de Viale e Iavicoli sobre el impacto del litigio en las hijas de la pareja, la discusión se profundizó. Rosenfeld cruzó la postura de la querella introduciendo un término severo: “El interés es lo que se llama violencia vicaria y el padre está ejerciendo sobre estas criaturas una violencia extrema”.
La respuesta de Marcovecchio fue inmediata: “No te lo puedo permitir que digas que el padre está ejerciendo violencia vicaria cuando es la madre la que retiene sistemáticamente a las nenas”.
En esa línea, la letrada de Icardi detalló los episodios de incumplimiento y las multas aplicadas a Nara por no entregar a las niñas, mencionando las fechas del 13 y 27 de diciembre, así como el incidente del 14 de marzo en el edificio Chateau conocido como "el escándalo del ascensor".
La teoría de Rosenfeld: pasaron cosas entre ellos y "Mauro se la está cobrando"
El conflicto por la documentación de las menores en Italia sumó un nuevo capítulo de versiones encontradas. Rosenfeld denunció que el delantero no prestó colaboración tras el robo de los pasaportes y que “se opuso expresamente a que estas niñas volvieran a la Argentina”, impulsando una restitución internacional. En contraposición, Marcovecchio argumentó que el trámite correspondía a la jurisdicción italiana por la nacionalidad de las niñas y criticó que la madre realizara una escala no autorizada en París.
El ida y vuelta incluyó desacuerdos sobre el pago de la cuota alimentaria y la medicina prepaga Osde, además de acusaciones cruzadas por la filtración a la prensa de un fallo judicial reciente. Hacia el cierre del debate, Iavicoli planteó el interrogante sobre cómo Icardi pasó de criar a los hijos de Maxi López a la imagen actual, a lo que Rosenfeld contestó: “Nadie lo plantea como un monstruo. Yo no considero al señor Icardi un monstruo. Por el contrario, considero que durante muchos años tuvo un comportamiento que verdaderamente aplaudí y lo dije”.
No obstante, atribuyó su cambio de conducta a quiebres de la pareja como el episodio con La China Suárez en 2021, señalando que “pasaron cosas en la pareja que influyeron en la separación de Wanda y Mauro, y Mauro se la está cobrando”. Por su parte, Marcovecchio reveló que una apelación planteada por la defensa de Nara frenó temporalmente la salida del país del jugador, perjudicando sus posibilidades de fichar por un nuevo equipo y abriendo la puerta a un futuro reclamo judicial por daños y perjuicios.
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