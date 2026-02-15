El millonario regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por San Valentín
La pareja más famosa del momento celebró un nuevo día de San Valentín y en sus cuentas de Instagram mostraron el millonario regalo que ella recibió.
El Día de los Enamorados no pasó desapercibido para una de las parejas más mediáticas del momento. A muy pocas horas de emprender su regreso a Estambul, Mauro Icardi decidió sorprender a la China Suárez con una celebración que combinó sofisticación, romanticismo y obsequios de alta gama. Como ya es costumbre en su dinámica pública, ambos eligieron sus redes sociales para dejar registro de la velada y compartir con sus seguidores la intimidad de su festejo.
La pareja publicó una serie de fotografías en Instagram donde se los puede ver posando frente a la cámara en un ambiente de absoluta complicidad. La imagen principal destaca por un imponente ramo de rosas rojas, presentado en un jarrón de grandes dimensiones y coronado con un vistoso moño colorado.
La publicación estuvo acompañada por una sentida dedicatoria que reafirma el presente que atraviesan: “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”.
Más allá de la demostración afectiva en plataformas digitales, el futbolista del Galatasaray no escatimó en gastos a la hora de elegir los presentes. Además del tradicional arreglo floral, Icardi agasajó a su novia con osos de peluche y una variedad de dulces. Sin embargo, el objeto que más llamó la atención de los especialistas en moda fue una exclusiva cartera de la firma Louis Vuitton. Se trata del modelo Capucines Mini en un llamativo color verde con herrajes y detalles dorados, una pieza de colección que simboliza el lujo detrás del festejo.
De acuerdo con los registros compartidos, se cree que el deportista organizó una cena romántica para agasajar a la actriz. Antes de abandonar la residencia, la China fue sorprendida con los obsequios, momento que quedó capturado en imágenes donde ambos lucen atuendos listos para la gala.
La China Suárez optó por un estilo sofisticado, compuesto por una camisa blanca de corte largo, un tapado negro, medias y botas altas. Por su parte, Icardi se mostró afectuoso, abrazándola por la cintura mientras vestía una camisa blanca impecable y un pantalón en tono azul claro. El encuentro no solo sirvió para celebrar el 14 de febrero, sino también como una despedida de lujo antes de retomar su agenda internacional en Turquía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario