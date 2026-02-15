El millonario regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por San Valentín

De acuerdo con los registros compartidos, se cree que el deportista organizó una cena romántica para agasajar a la actriz. Antes de abandonar la residencia, la China fue sorprendida con los obsequios, momento que quedó capturado en imágenes donde ambos lucen atuendos listos para la gala.

image

La China Suárez optó por un estilo sofisticado, compuesto por una camisa blanca de corte largo, un tapado negro, medias y botas altas. Por su parte, Icardi se mostró afectuoso, abrazándola por la cintura mientras vestía una camisa blanca impecable y un pantalón en tono azul claro. El encuentro no solo sirvió para celebrar el 14 de febrero, sino también como una despedida de lujo antes de retomar su agenda internacional en Turquía.