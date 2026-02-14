El apasionado mensaje de amor de China Suárez a Mauro Icardi tras su vuelta a Turquía

La actriz, que integra el elenco de En el barro en Netflix, utilizó sus redes para celebrar la actuación de su pareja. A través de sus historias de Instagram compartió una imagen del futbolista sonriente en la cancha, con la mano en el pecho, y le dedicó un mensaje que reflejó su orgullo: “HAT TRICK. Te amoooo”, acompañado de un corazón encendido.