El apasionado mensaje de amor de China Suárez a Mauro Icardi tras su vuelta a Turquía
La actriz aterrizó en Estambul tras su paso por la Argentina y festejó en sus redes el hat-trick de Mauro Icardi en la liga turca.
Este viernes,China Suárez arribó a Estambul y rápidamente manifestó su alegría por el gran presente deportivo de Mauro Icardi. El delantero del Galatasaray fue la figura absoluta en la goleada 5-1 frente a Eyüpspor por la fecha 22 de la liga turca, encuentro en el que marcó tres tantos.
La actriz, que integra el elenco de En el barro en Netflix, utilizó sus redes para celebrar la actuación de su pareja. A través de sus historias de Instagram compartió una imagen del futbolista sonriente en la cancha, con la mano en el pecho, y le dedicó un mensaje que reflejó su orgullo: “HAT TRICK. Te amoooo”, acompañado de un corazón encendido.
El gesto se sumó a los elogios que recibió el jugador, donde los medios deportivos destacaron su rendimiento y liderazgo dentro del equipo. Icardi atraviesa un momento destacado en el club y cuenta con el acompañamiento cercano de su pareja.
El romántico plan de San Valentín de Mauro Icardi para China Suárez
Con la llegada de San Valentín, trascendió que el delantero del Galatasaray preparó una celebración especial para sorprender a su pareja en Turquía y dejar atrás las recientes polémicas.
“Mañana es el día de los enamorados y Mauro es un romántico”, había adelantado Facundo Ventura en La Mañana con Moria (El Trece). Y agregó: “Me cuentan que Mauro Icardi planea un festejo al estilo Hollywood para celebrar en Turquía el día de los enamorados junto a la China Suárez”.
La actriz viajó a Estambul para reencontrarse con el futbolista y celebrar juntos la fecha más romántica del año, en medio de la gran exposición mediática que rodea a la pareja. Mientras el jugador continúa enfocado en sus compromisos deportivos, ambos apostaron por un festejo íntimo para celebrar su relación.
