El accidentado paseo de Sofía Gonet en Miami: alquiló un auto descapotable y terminó completamente empapada
“La Reini” mostró en sus redes el desopilante blooper que vivió junto a una amiga cuando una tormenta las agarró en plena autopista. El video en la nota.
Sofía Gonet disfruta de unos días de descanso en Miami (Estados Unidos), donde viene compartiendo distintos momentos de su viaje. Sin embargo, uno de sus planes terminó muy lejos de lo que imaginaba y se volvió un inesperado blooper que rápidamente se viralizó.
La influencer había decidido recorrer las calles de Florida en un exclusivo auto descapotable junto a una amiga, pero el paseo glamoroso cambió por completo cuando una fuerte tormenta las sorprendió en plena ruta.
Desde su cuenta de TikTok, Sofía mostró el momento exacto en que comenzó a caer una lluvia torrencial mientras circulaban con el techo abierto. “Cuando te hacés la linda en el descapotable y se larga a llover”, escribió con humor, burlándose de la situación.
En el video se las escucha a ambas entre risas y gritos mientras intentaban cerrar el vehículo sin éxito. “No sube, mantenelo apretado”, se dijeron, al notar que por la velocidad y el clima el mecanismo del auto no respondía y el interior comenzaba a empaparse.
Más tarde, ya con el auto detenido y bajo techo, la influencer enseñó cómo habían quedado después del episodio: completamente mojadas, al igual que el tapizado del vehículo alquilado. “¿Por qué todo nos sale mal siempre?”, lanzó entre risas, tomándose con humor el accidente que en poco tiempo sumó miles de reproducciones en redes.
Más allá de este accidentado paseo, “La reini”, durante sus vacaciones en Miami, volvió a dejar en claro el lugar que ocupa dentro del universo digital: el de una creadora que transformó su estilo de vida cotidiano en una referencia para miles de seguidores que encuentran inspiración en su lifestyle.
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