El accidentado paseo de Sofía Gonet en Miami: alquiló un auto descapotable y terminó completamente empapada

sofia gonet miami

Más tarde, ya con el auto detenido y bajo techo, la influencer enseñó cómo habían quedado después del episodio: completamente mojadas, al igual que el tapizado del vehículo alquilado. “¿Por qué todo nos sale mal siempre?”, lanzó entre risas, tomándose con humor el accidente que en poco tiempo sumó miles de reproducciones en redes.