El adiós de Gonzalo Aziz a Javier Lozano: "Me cuidaste cuando las cosas se complicaron"
Aziz despidió a Lozano, su primer amigo en Canal 13/TN, con un emotivo texto sobre una amistad nacida en enero de 2003.
Javier Lozano murió a los 66 años y el ambiente periodístico recibió la noticia con conmoción. Colegas y compañeros de trabajo de las últimas cuatro décadas entre TN y El Trece expresaron su despedida. Gonzalo Aziz, compartió un texto profundo junto a fotografías de años compartidos para recordar a quien fue su amigo.
" Así te voy a recordar, Javo querido amigo… Espalda con espalda, siempre cuidándonos, acompañándonos, desde aquel enero de 2003", escribió Aziz. La frase remite al año en que ingresó a TN como pasante y evoca tantas coberturas en la calle.
Gonzalo Aziz reconstruyó el momento exacto del primer encuentro, cuando él daba sus primeros pasos en el oficio y Lozano ya era una figura reconocida de la pantalla. "Fuiste mi primer amigo de Canal 13/TN. Yo recién empezaba en esto. Vos ya eras un consagrado. Y con esa simpleza y humildad que te caracterizó siempre te acercaste de la nada", evocó. Luego transcribió el diálogo inicial: "Pibe, ¿sos de Adrogué? ¿Jugás al tenis?", le preguntó Lozano. La anécdota continuó con una invitación casi improvisada: "Al día siguiente cazamos las bicis y estábamos peloteando en polvo de ladrillo, dándole inicio a esta amistad entrañable que nos unió muy fuerte".
Así, Gonzalo Aziz despidió a su maestro y amigo con gratitud, repasando el origen de un vínculo que nació de una pregunta simple y se sostuvo durante más de dos décadas de trabajo y afecto.
Lozano también se desempeñó Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, además de trabajar como productor del noticiero Telenoche durante la década del '90.
En 2020, durante la pandemia, dejó las coberturas en la calle para sumarse como editor y jefe de redacción del portal web de TN, cumpliendo su anhelo vinculado a su formación en el periodismo gráfico.
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