Un periodista de Chaco atropelló y mató a un policía al intentar esquivar un control: está detenido
Romildo Ramón Lavia Rachz fue imputado por la muerte del sargento primero Juan José Sandoval, de 37 años, quien participaba de un operativo vial en Ruta 9.
Un periodista de la provincia de Chaco quedó detenido y fue imputado por atropellar y matar a un policía durante un control de tránsito. Se trata de Romildo Ramón Lavia Rachz, quien habría intentado evadir un operativo preventivo sobre la Ruta Provincial 9 y terminó embistiendo al sargento primero Juan José Sandoval, de 37 años. El efectivo sufrió heridas de extrema gravedad y murió horas después en el hospital.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, en inmediaciones de Juan José Castelli. Según la reconstrucción del caso, Lavia Rachz circulaba en una camioneta Toyota Hilux blanca cuando se encontró con un control de la División de Patrulla Vial. En ese momento, el conductor habría reducido la velocidad, pero luego aceleró y embistió al policía, que se encontraba junto a otros compañeros debajo de un gazebo instalado sobre la banquina.
Tras el impacto, el automovilista escapó del lugar y se inició una persecución que se extendió durante varios kilómetros. Sandoval fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario de Castelli, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo y otras lesiones de gravedad.
La investigación avanzó a partir de los testimonios de los efectivos que participaron del procedimiento y de las pericias realizadas sobre los vehículos involucrados. Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que, cuando fue interceptado, el periodista habría intentado responsabilizar a otro conductor por el atropello.
La maniobra del periodista para evitar la detención
De acuerdo con la investigación, Lavia Rachz habría señalado que una camioneta Volkswagen Amarok blanca era la responsable del siniestro. A partir de esa versión, la Policía identificó y detuvo a un hombre de 33 años, cuyo test de alcoholemia dio positivo. Sin embargo, los testimonios de personas que circulaban por la zona y las pericias posteriores permitieron orientar la investigación hacia el periodista. En la Toyota Hilux que conducía encontraron daños y restos compatibles con elementos del operativo policial, entre ellos fragmentos de conos de tránsito y materiales que podrían corresponder a la ropa o la reposera de la víctima.
Además, los análisis sobre la Volkswagen Amarok no habrían encontrado indicios que permitieran vincularla con el atropello. De esta manera, el otro automovilista quedó desvinculado de la causa luego de que se resolviera su falta de mérito. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, Lavia Rachz fue detenido durante un allanamiento realizado en su domicilio de Juan José Castelli. La Fiscalía de Investigación Penal N° 2 lo imputó por homicidio culposo agravado por la fuga. Su defensa, a cargo del abogado Miguel Alejandro Lukach, solicitó su liberación mientras continúa el proceso judicial.
Quién es Romildo Lavia Rachz, el periodista detenido en Chaco
Lavia Rachz es un comunicador de Juan José Castelli que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en los medios chaqueños. Era conductor de El Impenetrable TV, un ciclo periodístico que llevaba más de 15 años al aire y había obtenido seis premios Martín Fierro Federal. La noticia de su detención provocó repercusiones en el ámbito periodístico de la provincia. Canal 9 de Resistencia, señal en la que se emitía su programa, anunció la suspensión temporaria del ciclo mientras avanza la investigación judicial.
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