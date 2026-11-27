Además, los análisis sobre la Volkswagen Amarok no habrían encontrado indicios que permitieran vincularla con el atropello. De esta manera, el otro automovilista quedó desvinculado de la causa luego de que se resolviera su falta de mérito. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, Lavia Rachz fue detenido durante un allanamiento realizado en su domicilio de Juan José Castelli. La Fiscalía de Investigación Penal N° 2 lo imputó por homicidio culposo agravado por la fuga. Su defensa, a cargo del abogado Miguel Alejandro Lukach, solicitó su liberación mientras continúa el proceso judicial.

Quién es Romildo Lavia Rachz, el periodista detenido en Chaco

Lavia Rachz es un comunicador de Juan José Castelli que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en los medios chaqueños. Era conductor de El Impenetrable TV, un ciclo periodístico que llevaba más de 15 años al aire y había obtenido seis premios Martín Fierro Federal. La noticia de su detención provocó repercusiones en el ámbito periodístico de la provincia. Canal 9 de Resistencia, señal en la que se emitía su programa, anunció la suspensión temporaria del ciclo mientras avanza la investigación judicial.