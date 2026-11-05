HBO Max: la escalofriante película sobre una criatura y un grupo de amigos atrapados en una cabaña
Una misteriosa criatura convierte unas vacaciones en una desesperada lucha por sobrevivir.
HBO Max incorpora a su catálogo una película de terror que promete mantener en suspenso a los espectadores. Se trata de una producción que combina elementos sobrenaturales, mitología irlandesa y una historia protagonizada por un grupo de jóvenes influencers.
Escrita y dirigida por Marco van Belle, la película presenta una trama en la que una escapada a una cabaña aislada se transforma en una pesadilla después de que los protagonistas despiertan accidentalmente a una antigua criatura.
Con una historia marcada por el miedo, el duelo y los secretos, recupera una de las leyendas más inquietantes de Irlanda y la adapta a un escenario contemporáneo.
De qué trata Feed
La historia de Feed sigue a Orla Ryan, una joven que atraviesa un profundo dolor después de perder a su familia. Para ayudarla a superar ese difícil momento, sus amigos organizan un viaje a una casa aislada en una zona rural de Irlanda.
El grupo, integrado por jóvenes acostumbrados a compartir sus experiencias en redes sociales, espera disfrutar de unos días de tranquilidad rodeados de naturaleza.
Sin embargo, todo cambia cuando Orla sufre una pequeña herida y su sangre despierta a Dearg-Due, una antigua criatura del folclore irlandés vinculada con los vampiros.
A partir de ese momento, la entidad comienza a atacar a los integrantes del grupo y a manipular sus emociones, convirtiendo la escapada en una lucha por sobrevivir.
La protagonista deberá enfrentar una decisión aterradora: aceptar la propuesta de la criatura para reencontrarse con su familia fallecida o destruirla definitivamente, renunciando a esa posibilidad.
Reparto de Feed
Feed está protagonizada por un grupo de jóvenes que interpretan a los amigos atrapados en una cabaña mientras intentan escapar de una amenaza sobrenatural.
La figura central es Orla Ryan, una joven que debe enfrentarse tanto a la criatura como al dolor provocado por la pérdida de su familia.
La información de referencia no detalla los nombres de los actores que integran el elenco. La película está escrita y dirigida por Marco van Belle, quien combina el terror contemporáneo con la leyenda irlandesa de Dearg-Due.
Trailer de Feed
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