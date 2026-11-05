HBO Max: la escalofriante película sobre una criatura y un grupo de amigos atrapados en una cabaña

Sin embargo, todo cambia cuando Orla sufre una pequeña herida y su sangre despierta a Dearg-Due, una antigua criatura del folclore irlandés vinculada con los vampiros.

A partir de ese momento, la entidad comienza a atacar a los integrantes del grupo y a manipular sus emociones, convirtiendo la escapada en una lucha por sobrevivir.

La protagonista deberá enfrentar una decisión aterradora: aceptar la propuesta de la criatura para reencontrarse con su familia fallecida o destruirla definitivamente, renunciando a esa posibilidad.

Reparto de Feed

Feed está protagonizada por un grupo de jóvenes que interpretan a los amigos atrapados en una cabaña mientras intentan escapar de una amenaza sobrenatural.

La figura central es Orla Ryan, una joven que debe enfrentarse tanto a la criatura como al dolor provocado por la pérdida de su familia.

La información de referencia no detalla los nombres de los actores que integran el elenco. La película está escrita y dirigida por Marco van Belle, quien combina el terror contemporáneo con la leyenda irlandesa de Dearg-Due.

Trailer de Feed