El intenso cruce de Brian Sarmiento con un ex Gran Hermano por criticar su rol como padre
Matías Hanssen fue quien se cruzó con el ex futbolista durante una fiesta de famosos tras hablar de las hijas de Sarmiento. Los detalles.
Lo que prometía ser una velada de celebración y glamur terminó al borde del conflicto físico. Durante el evento organizado por los 25 años de la revista "Paparazzi", fiesta que convocó a destacadas figuras del espectáculo y los medios nacionales, Brian Sarmiento vivió un momento de altísima tensión.
El exfutbolista se encontró cara a cara con Matías Hanssen, exparticipante del reality "Gran Hermano", y el enfrentamiento casi termina a las piñas frente a la atónita mirada de los invitados.
El fuerte enojo del exjugador de Banfield se originó a raíz de unas polémicas declaraciones vertidas por el joven tucumano tras su salida de la casa más famosa del país. Meses atrás, el conflicto familiar que el deportista mantiene con sus hijas y sus exparejas cobró gran repercusión mediática, un tema sensible sobre el cual el ex concursante decidió opinar públicamente durante una transmisión en vivo mediante la plataforma TikTok.
Al divisar a Hanssen en el recinto, Sarmiento no dudó en encararlo para recriminarle de forma directa por haber tocado aspectos de su fuero íntimo. En diálogo con el cronista del evento, el propio Brian explicó cómo fue el abordaje y la tajante frase con la que frenó al ex concursante: “Solo le dije eso... Resulta que él estaba haciendo un vivo en TikTok y dijo: 'Ese mugriento que se haga cargo de las hijas', y se metió con mis nenas. Yo estaba llegando a la fiesta y lo veo. Entonces voy y le digo: 'Vos sos un atrevido, no tenés que hablar de mis hijas. No te pego porque estamos acá en la fiesta'”.
Pese a la gravedad de la discusión y a la postura desafiante, el exdeportista remarcó que contuvo la situación por consideración a la organización del festejo. El altercado no pasó a mayores gracias al autocontrol del exfutbolista, aunque la violenta escena no pasó desapercibida y quedó registrada en video por algunos de los presentes que filmaron la secuencia con sus teléfonos móviles.
En el tramo final de la entrevista, Sarmiento dejó en claro el límite infranqueable que sintió violado al involucrar a sus seres queridos y ratificó su absoluto repudio hacia la actitud del joven tucumano: “Pasó eso, alguien nos filmó. No hice nada por respeto a la fiesta. Pero muy desubicado el pibe. Que se meta conmigo, no hay problema, pero con mis hijas no. Un desubicado”.
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