El intenso cruce de Brian Sarmiento con un ex Gran Hermano por criticar su rol como padre

Al divisar a Hanssen en el recinto, Sarmiento no dudó en encararlo para recriminarle de forma directa por haber tocado aspectos de su fuero íntimo. En diálogo con el cronista del evento, el propio Brian explicó cómo fue el abordaje y la tajante frase con la que frenó al ex concursante: “Solo le dije eso... Resulta que él estaba haciendo un vivo en TikTok y dijo: 'Ese mugriento que se haga cargo de las hijas', y se metió con mis nenas. Yo estaba llegando a la fiesta y lo veo. Entonces voy y le digo: 'Vos sos un atrevido, no tenés que hablar de mis hijas. No te pego porque estamos acá en la fiesta'”.