El anuncio de Duki junto a Emilia Mernes que sorprendió a todos en Año Nuevo: "¡Se viene el pibe!"

Todo comenzó en el ámbito profesional a principios de 2021. Se conocieron para trabajar en su primera colaboración juntos, el hit "Como si no importara".

Durante el rodaje del videoclip, la química fue evidente. Los fans notaron de inmediato una chispa especial en las miradas y la cercanía de ambos, lo que disparó los primeros rumores de romance. En ese momento, Emilia venía de una relación larga y Duki también había terminado su noviazgo con la actriz Brenda Asnicar.

duki y emilia.jpg Duki y Emilia.

A lo largo de 2021, se los empezó a ver juntos en eventos, entregas de premios y en redes sociales. Aunque intentaban mantener un perfil bajo, los detalles los delataban: intercambio de comentarios cariñosos en Instagram, fotos en los mismos lugares, pero por separado, y videos filtrados de ellos bailando muy juntos en fiestas.

Después de meses de especulaciones, Duki decidió romper el silencio de la manera más directa posible. El 9 de diciembre de 2021, publicó una foto en su cuenta de Instagram dándose un beso con Emilia frente a un espejo. La publicación rompió las redes sociales. El cantante acompañó la foto con un simple corazón, confirmando lo que todos ya sospechaban: el romance era real.

emilia con duki.jpg Emilia, separada de Duki.

Tiempo después, en diversas entrevistas, ambos contaron que la relación no fue instantánea después de la canción, sino que se hicieron muy amigos primero. Duki ha mencionado que lo que más le atrajo de ella fue su sencillez y su forma de ser detrás de la estrella pop.

Además, el artista confesó en una entrevista que, cuando grabaron el video de "Como si no importara", él estaba tan nervioso por estar cerca de ella que se reía constantemente para ocultar su timidez.