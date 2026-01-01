El anuncio de Duki junto a Emilia Mernes que sorprendió a todos en Año Nuevo: "¡Se viene el pibe!"
Ambos artistas se mostraron juntos en sus historias de Instagram y protagonizaron un divertido momento que no pasó inadvertido en redes sociales.
Sin lugar a dudas, Duki y Emilia Mernes son una de las parejas más sólidas en el ambiente de la música. Exitosos cada uno en lo suyo, los jóvenes se dedicaron a disfrutar de sus vacaciones por estos días y celebraron Año Nuevo bajo la nieve.
Una vez cumplidas las 00:00, levantaron sus copas y se mostraron juntos en sus redes sociales, con un anuncio por parte del referente y pionero de la música urbana en la Argentina: "¡Se viene el pibe!", dijo Duki, sorprendiendo a la mismísima Emilia, dado que hacía clara referencia a un bebé que podría llegar en 2026.
Por supuesto, las palabras del artista fueron en tono de broma, aunque los fanáticos se ilusionan con el fruto del amor entre ambos. ¿Llegará en 2026?
Cómo comenzó la historia de amor entre Duki y Emilia
La historia de amor entre Duki -cuyo nombre real es Mauro Lombardo- y Emilia Mernes es una de las favoritas del género urbano, no solo por su popularidad, sino por cómo se fue gestando "en secreto" ante los ojos de millones de seguidores.
Todo comenzó en el ámbito profesional a principios de 2021. Se conocieron para trabajar en su primera colaboración juntos, el hit "Como si no importara".
Durante el rodaje del videoclip, la química fue evidente. Los fans notaron de inmediato una chispa especial en las miradas y la cercanía de ambos, lo que disparó los primeros rumores de romance. En ese momento, Emilia venía de una relación larga y Duki también había terminado su noviazgo con la actriz Brenda Asnicar.
A lo largo de 2021, se los empezó a ver juntos en eventos, entregas de premios y en redes sociales. Aunque intentaban mantener un perfil bajo, los detalles los delataban: intercambio de comentarios cariñosos en Instagram, fotos en los mismos lugares, pero por separado, y videos filtrados de ellos bailando muy juntos en fiestas.
Después de meses de especulaciones, Duki decidió romper el silencio de la manera más directa posible. El 9 de diciembre de 2021, publicó una foto en su cuenta de Instagram dándose un beso con Emilia frente a un espejo. La publicación rompió las redes sociales. El cantante acompañó la foto con un simple corazón, confirmando lo que todos ya sospechaban: el romance era real.
Tiempo después, en diversas entrevistas, ambos contaron que la relación no fue instantánea después de la canción, sino que se hicieron muy amigos primero. Duki ha mencionado que lo que más le atrajo de ella fue su sencillez y su forma de ser detrás de la estrella pop.
Además, el artista confesó en una entrevista que, cuando grabaron el video de "Como si no importara", él estaba tan nervioso por estar cerca de ella que se reía constantemente para ocultar su timidez.
