Chayanne y el gesto más noble: una fan se perdió su show por el cáncer y él decidió visitarla

En resumen, el artista le expresó lo feliz que le hacía poder saludarla personalmente, mencionando que había recibido los videos y mensajes que le enviaron sobre su caso.

Como era de esperarse, el video conmovió a sus seguidores no solo por el gesto en sí, sino por la humildad de Chayanne al dedicar tiempo fuera de los reflectores para acompañar a una fan en un momento tan vulnerable. La madre de la joven también estuvo presente y relató que este encuentro logró sacar una sonrisa genuina a su hija, haciéndola olvidar por un momento la rutina del tratamiento hospitalario.

Cuándo se presenta Chayanne en la Argentina

Chayanne regresa a la Argentina este año con su gira "Bailemos Otra Vez Tour". Debido al enorme éxito de ventas, lo que inicialmente eran solo dos fechas se convirtió en una serie de conciertos tanto en Buenos Aires como en Córdoba.

En Buenos Aires (Movistar Arena y Estadio Vélez)

Se presentará principalmente en el Movistar Arena, pero cerrará su paso por la ciudad en un estadio más grande:

24 y 25 de febrero

1, 4 y 7 de marzo

Gran cierre en marzo: El 13 en el Estadio Vélez Sarsfield.

En Córdoba (Estadio Instituto / Monumental de Alta Córdoba)

El público cordobés tendrá dos oportunidades para verlo:

27 de febrero

11 de marzo