El palito de Wanda Nara para su novio en Fin de Año: "Amores verdaderos"

Instalada en Punta del Este, la empresaria utilizó sus redes sociales para compartir una seguidilla de historias en las que dejó ver una jornada al aire libre, con naturaleza, risas y momentos de complicidad. En medio de ese escenario, también apareció Migueles, lo que fue leído por muchos como una clara señal de reconciliación tras la filtración de audios que había puesto a la pareja en el ojo de la tormenta.