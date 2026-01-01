El palito de Wanda Nara para su novio en Fin de Año: "Amores verdaderos"
Desde Punta del Este, la mediática compartió postales íntimas de fin de año junto a sus hijos y Martín Migueles.
Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de atención al mostrar cómo vivió la última noche de 2025 rodeada de su círculo más cercano. Aunque eligió un clima familiar y emotivo para cerrar el año, no faltaron los guiños que reactivaron la conversación sobre su relación con Martín Migueles y las versiones de crisis que habían circulado en los últimos días.
Instalada en Punta del Este, la empresaria utilizó sus redes sociales para compartir una seguidilla de historias en las que dejó ver una jornada al aire libre, con naturaleza, risas y momentos de complicidad. En medio de ese escenario, también apareció Migueles, lo que fue leído por muchos como una clara señal de reconciliación tras la filtración de audios que había puesto a la pareja en el ojo de la tormenta.
Lejos de los escándalos, Wanda apostó por una estética veraniega y relajada: ropa blanca, abrazos, imágenes familiares y escenas distendidas junto a sus hijos. En ese contexto, eligió acompañar las fotos con un mensaje cargado de significado: “Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, y de los únicos valores de la vida, la familia. Esta casa era mi sueño la compré sola y para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables”.
En otra publicación, profundizó ese tono íntimo y dejó en claro quiénes ocupan hoy el centro de su vida: “La casa es increíble pero sin todos adentro no sería nada. mamá,papá, hermana, mis cinco hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así empiezo con mis amores verdaderos”.
El cierre llegó con una postal aún más elocuente: Wanda y su pareja abrazados dentro del agua, sonrientes y relajados, acompañados por una frase que volvió a encender lecturas y especulaciones. “Gracias 2025 por tanto amor verdadero”, escribió la conductora, dejando en claro que, fiel a su estilo, incluso en la despedida del año, nunca pasa desapercibida.
